Drożdżowe zwykle trzymam w cieple. To ciasto zanurzam w zimnej wodzie i czekam, aż wypłynie

Nazwa „topielec” pochodzi od nietypowego sposobu wyrastania tego ciasta. Po wyrobieniu przekłada się je do szczelnego woreczka i całkowicie zanurza w misce z zimną wodą. Masa rośnie, a gdy proces ten dobiegnie końca wypływa na powierzchnię. To znak, że jest gotowe do dalszej obróbki. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym patencie pomyślałam, że to kulinarny żart. Zawsze wydawało mi się, że drożdże potrzebują ciepła, a jakiekolwiek ochłodzenie zrujnuje cały wypiek. Na szczęście, kiedyś natrafiłam w sieci na przepis Heni Foks i zrozumiałam, że jestem w błędzie, a jabłkowy przysmak z jej wypieku gości u mnie w niemal każdy jesienny weekend.

Patent na „topielca” z jabłkowym nadzieniem

Henia Foks zaczyna przygotowywanie ciasta od przyszykowania rozczynu ze świeżych drożdży, letniego mleka i cukru. Kiedy mieszanka zaczyna „pracować”, dodaje ją do mąki z margaryną, jajkami, kwaśną śmietaną oraz pozostałym cukrem. Następnie wyrabia masę, a potem przekłada ją do woreczka. Opakowanie musi być szczelne i przeznaczone do kontaktu z żywnością. Powinno też mieć zapas miejsca, aby ciasto mogło zwiększyć objętość. Przed zamknięciem usuń nadmiar powietrza, ale nie zaciskaj folii ciasno wokół masy. Sam proces wyrastania zajmuje około pół godziny.

Po wyjęciu ciasto może wymagać dodatkowej mąki. Dodawaj ją stopniowo, aż ciasto będzie nadawało się do wałkowania. Jabłka do topielca pokrój w cienkie plasterki. W tej recepturze na pół kilograma mąki przypada aż 1,5 kg owoców. Wymieszaj je z cukrem i cynamonem, a następnie rozłóż je równą warstwą na cieście. Do wyłożenia formy przeznacz większą część masy, a mniejszą zachowaj na wierzch. Henia Foks nacina górny płat specjalnym radełkiem. Jeśli nie masz takiego narzędzia, wykorzystaj zwykły nóż do zrobienia kilku nacięć.

Przepis: Ciasto topielec jabłkami Nie wymaga wiele pracy i obłędnie smakuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki Na rozczyn: 5 dag świeżych drożdży

3 łyżki letniego mleka

1 łyżka cukru Na ciasto: 1/2 kg mąki pszennej

1/2 szklanki cukru

3 żółtka

3 łyżki kwaśnej śmietany

1 kostka margaryny

szczypta soli Na nadzienie: 1.5 kg jabłek

3/4 szklanki cukru

2 łyżki kaszy manny

1/2 łyżeczki cynamonu Do dekoracji: 2 łyżki cukru pudru Sposób przygotowania Szykowanie rozczynuWymieszaj rozkruszone drożdże z letnim mlekiem i cukrem w małym naczyniu. Odstaw miksturę na zaledwie kilka minut w spokojne miejsce. Poczekaj, aż rozczyn zacznie wyraźnie bąbelkować i pracować. Wyrabianie ciastaZetrzyj zimną margarynę na tarce o grubych oczkach prosto do miski z mąką. Dodaj sól, śmietanę, jajka, cukier oraz aktywny rozczyn drożdżowy. Zagnieć wszystko szybko na gładką masę i szczelnie zamknij ją w foliowym woreczku. Kąpiel topielcaWłóż zabezpieczone ciasto do dużego garnka wypełnionego lodowatą wodą. Zostaw je tam na około trzydzieści minut w temperaturze pokojowej. Wyciągnij woreczek z wody od razu, gdy tylko z impetem wypłynie na powierzchnię. Szykowanie spoduWyciągnij ciasto z folii i wyrób je ponownie, podsypując mąką. Podziel zbitą kulę na dwie nierówne części, z czego jedna powinna być zauważalnie większa. Rozwałkuj grubszy kawałek i wyłóż nim blachę o wymiarach 25 x 30 centymetrów, dociskając brzegi. Nakładanie nadzienia i pieczenieWymieszaj jabłka pokrojone w cienkie plastry z cukrem i cynamonem, po czym wyłóż je równomiernie na cieście. Przykryj owocową warstwę mniejszym, rozwałkowanym kawałkiem masy. Piecz deser przez 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza, a po całkowitym ostudzeniu oprósz wierzch cukrem pudrem.

Ciasto topielec z jabłkami – propozycja podania

Gotowego topielca zostaw do przestudzenia. Gorące ciasto trudniej jest pokroić. Henia Foks radzi, by oprószyć je jedynie cukrem pudrem, ale możesz śmiało wykorzystać inne dodatki, na przykład cynamon.

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