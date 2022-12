Bezalkoholowy grzaniec na święta. Trzy przepisy dla całej rodziny

Tradycyjne grzańce robi się zwykle na bazie czerwonego wina, choć można też zrobić napój z wina białego. Grzanego wina jednak nie skosztują najmłodsi oraz goście, którzy przyjechali samochodem czy inne osoby, które z różnych powodów nie mogą pić alkoholu. Czy można zrobić grzańca bez alkoholu? Jak najbardziej!

Jak zrobić grzańca bez alkoholu?

Zamiast wina wykorzystaj zdrowe, owocowe soki. Robiąc napój podgrzej sok nie mocniej, niż do ok. 45-50 stopni Celsjusza. Nie gotuj soku! Straci swój smak, ale też witaminy. Do takiego grzańca możesz dodawać dokładnie takie same przyprawy i inne dodatki, jak do tego tradycyjnego. To korzenne przyprawy, miód, cytryna, pomarańcze, jabłka, migdały czy suszone owoce. Takie napoje to nie tylko czysta przyjemność, ale też zdrowa alternatywa dla alkoholu. Składniki grzańca zadziałają rozgrzewająco, poprawią humor, sprawdzą się też jako pomoc przy zimowych infekcjach.

Grzaniec z soku z winogron

Idealnie, jeśli kupisz sok z ciemnych winogron. Taki sok jest naturalnie bardzo słodki, dlatego możesz rozcieńczyć go według uznania wodą lub dobrą, czarną herbatą. Podgrzej sok w garnku i dodaj przyprawy: korę cynamonu, kilka goździków, gwiazdkę anyżu. Dodaj kilka plastrów świeżej pomarańczy i garść płatków migdałowych.

Grzaniec z soku jabłkowego

Grzaniec z soku jabłkowego jest wyjątkowo smaczny i aromatyczny. Jeśli wykorzystujesz słodzony sok, rozcieńcz go z wodą. Podgrzej z cynamonem i goździkami. Dorzuć garść rodzynek, plastry pomarańczy i cytryny. Jeśli lubisz nieco ostrzejsze smaki, do grzańca na soku jabłkowym dodaj plasterki świeżego imbiru.

Grzaniec z soku wiśniowego

Grzaniec z soku wiśniowego ma przepiękny kolor i przyjemny, kwaskowy smak. Do gorącego soku dodaj laskę wanilii, migdały i skórkę otartą z cytryny. Dopraw cynamonem, odrobiną gałki muszkatołowej i goździkami. Sok wiśniowy możesz także połączyć z sokiem pomarańczowym (szklanka soku pomarańczowego na litr soku wiśniowego), choć wówczas straci swój charakterystyczny, czerwony kolor.

Jak ładnie podać grzańca?

Jemy oczami, a świąteczny nastrój warto podkreślić starannym i ładnym podaniem potraw czy napojów. Aby grzaniec wyglądał ładnie, wykorzystaj do podania całe kawałki kory cynamonu, które nie tylko wzmocnią smak, ale będą naturalnymi mieszadełkami. Nim wrzucisz plaster świeżej pomarańczy do szklanki, nadziej go goździkami. Na samych szklankach możesz zrobić efektowny szron: odwróć szklankę i zanurz same brzegi w wodzie lub soku, a następnie w drobnym cukrze. Pozostaw do wyschnięcia i dopiero wlewaj gorący napój, uważając, by nie uszkodzić ozdobionych brzegów. Podawaj od razu.

