Pierniczki świąteczne na ostatnią chwilę. Będą miękkie i pyszne!

Pierniczki świąteczne to ten rodzaj słodyczy, które jak żadne inne kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Pierniczki mogą przyjmować wiele różnych form: ciasteczek w kształcie gwiazdek, bałwanków, choinek, mikołajów, ludzików, ale też jadalnych domków czy bochenków przypominających chleb. To też rodzaj słodkości o długiej historii.

Historia świątecznych pierniczków

Jak pisze Rhonda Massingham w swojej książce „Making Gingerbread Houses”, pierniczki pochodzą najprawdopodobniej z Grecji – pierwszy znany do tej pory przepis na te smakołyki znaleziono właśnie w tym kraju i datuje się go na rok 2400 p.n.e. W X wieku wypiekaniem pierniczków zajmowali się już Chińczycy, a w Europie zyskały popularność w średniowieczu. Na dworach Anglii, Holandii, Francji i Niemiec goszczono przyjezdnych pierniczkami... z ich podobiznami, co ponoć było pomysłem królowej Elżbiety I. Czyli to być może angielskiej królowej zawdzięczamy pośrednio wszystkie pierniczki świąteczne w kształcie ludzików, włącznie z Panem Ciastkiem ze „Shreka”.

Pierniczki w formie domków zaczęły być wyrabiane najpierw w Niemczech, gdzie stały się szczególnie popularne po napisaniu przez braci Grimm bajki o Jasiu i Małgosi. To też z Niemiec tradycja wypiekania pierników zawędrowała do Torunia, miasta kojarzonego w Polsce właśnie z pierniczkami. Stało się to już około 1380 roku. Dlaczego akurat Toruń stał się Polską stolicą piernika? Być może za sukcesem słodkości wypiekanych akurat tam stoją żyzne kujawskie pola, dzięki którym nie trzeba było się martwić o to, że zabraknie składników na dobrą mąkę.

Co ciekawe, polskie słowo „piernik” pochodzi od staropolskiego „pierny”, czyli pieprzny, za to angielskie „gingerbread” oznacza dosłownie chlebek wypiekany z dodatkiem imbiru.

Prosty przepis na miękkie pierniczki

Jak to się stało, że pierniki jemy akurat w święta? Do końca nie wiadomo, jednak od zawsze kojarzyły się z bogactwem, a na chłopskie stoły przywędrowały dopiero w XIX wieku. Być może dlatego w niektórych regionach Polski pierniczki świąteczne stanowią jedną z 12 obowiązkowych potraw – mają zapewnić domowi dobrobyt. Z pewnością warto więc za pieczenie świątecznych pierniczków się zabrać – jeśli nie dla dobrobytu, to dla wspólnej rodzinnej zabawy i późniejszego delektowania się nimi.

Przepis: Pierniczki świąteczne Prosty przepis na pierniczki świąteczne, które będą miękkie i gotowe do spożycia tego samego dnia. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 3/4 szklanki płynnego miodu

30 dag mąki pszennej lub żytniej

jajko

50 g miękkiego masła

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka przyprawy do piernika

łyżeczka powideł śliwkowych

sól Sposób przygotowania Przygotuj i wyrób ciastoNa stolnicy wymieszaj mąkę, przyprawę do piernika i sodę. Dodaj powidła, miód, jajko i posiekaj masę w różnych miejscach nożem. Następnie dokładnie wyrób ciasto. Uformuj pierniczkiRozwałkuj ciasto na grubość ok. 2 cm. Używając foremek wytnij kształty pierniczków z ciasta. Przełóż je na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Upiecz pierniczkiPiecz pierniczki w temperaturze 180℃ przez 20 minut. Po wyjęciu z piekarnika zaczekaj aż dobrze ostygną. Następnie możesz ozdobić je lukrem.

Lukier do świątecznych pierniczków

Lukier do pierniczków świątecznych znajdziesz w każdym sklepie spożywczym, w różnych kolorach. Jeśli jednak chcesz, możesz przygotować go samodzielnie. Wystarczy wymieszać 100 g cukru pudru, 2 łyżki soku z cytryny oraz 2 łyżki wody. Konsystencja nie może być zbyt gęsta, więc jeśli stwierdzisz, że potrzebne jest jej rozrzedzenie, dodaj łyżkę wody. Lukier rzadki łatwiej się rozprowadza po cieście, tworzy na nim delikatniejszą warstwę i szybciej zastyga. Z kolei lukier gęsty tworzy na cieście grubszą warstwę, wolniej też zastyga. Aby zagęścić lukier do pierniczków świątecznych, można dodać do niego łyżeczkę cukru pudru.

Świąteczne pierniczki można dekorować nie tylko lukrem w różnych kolorach i kształtem. Można też skorzystać z gotowych posypek, perełek lukru, srebrnych płatków, jadalnego brokatu, czekolady, owoców. Co tylko wyobraźnia podpowie!

Ile kalorii mają świąteczne pierniczki?

Świąteczne pierniczki zawierają około 416 kcal w 100 g, więc nie są daniem niskokalorycznym. Warto jednak pamiętać, że w święta tych kalorii nie zawsze trzeba liczyć równie dokładnie, jak w pozostałe dni roku.

