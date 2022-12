Kolorowa sałatka z mandarynek i buraków. Idealna na karnawałowe spotkania

Szukasz pomysłu na kolorowe, sylwestrowe lub karnawałowe danie? Ta sałatka jest dla ciebie. Jest pełna zdrowych składników i pięknie prezentuje się na stole. Takie danie sprawi, że będziesz czuć się lekko. Sałatka jest doskonałą przekąską na imprezy z tańcami: syci, ale nie zapycha żołądka.

Dlaczego warto jeść sałatki?

Lekkie sałatki to jedne z najzdrowszych, imprezowych przekąsek. Tak naprawdę można je komponować z dowolnych ulubionych warzyw i owoców, do tego wystarczy lekki sos winegret, garść ulubionych orzechów czy ziaren, i gotowe! Taka sałatka to źródło witamin, mikroelementów i błonnika. Jest bogata w przeciwutleniacze, sprzyja zachowaniu młodości, pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zdrowe sałatki to sposób na to, aby w codziennym menu (nie tylko tym imprezowym) dostarczyć organizmowi niezbędne dla zdrowia warzywa i owoce.

Jak zrobić dobrą sałatkę z warzyw i cytrusów?

Zimą do sałatek warto dodawać cytrusy: świetnie sprawdzą się w tej roli wyfiletowane pomarańcze czy mandarynki. Smakują i dodają daniom charakteru. Pasują do sałat, gotowanych lub pieczonych buraków, pieczonej marchewki, ale też pieczonego drobiu. Do takiej sałatki będą pasowały też zdrowe orzechy i pestki: mogą być orzechy włoskie, piniole, orzechy pekan, pestki dyni lub pestki słonecznika. Do sałatki z naszego przepisu można także dodać czerwoną cebulę i kawałki granatu. Do dania można podać grzanki.

RADA: Jeśli zależy ci na czasie, kup ugotowane już buraki. Wtedy sałatkę z buraków i mandarynek zrobisz dosłownie w kilkanaście minut.

Przepis: Sałatka z buraków i mandarynek Kolorowa i zdrowa sałatka. Doskonała na przyjęcia. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 ugotowane buraki

4 mandarynki

150-200 g mieszanki liści na sałatkę (np. rukoli, roszponki, liści buraka i szpinaku)

150 g sera feta

garść posiekanych orzechów włoskich

oliwa z oliwek (6 łyżek), sok z cytryny (2 łyżki), miód (łyżeczka), tymianek, sól i pieprz

ulubione kiełki do dekoracji Sposób przygotowania Uszykuj składnikiBuraki pokrój na kawałki. Mandarynki obierz i wyfiletuj (zdejmij całą skórkę i zostaw sam miąższ, bez błonek), usuń pestki. Ser rozdrobnij. Zrób sos do sałatkiOliwę, sok z cytryny, miód, tymianek, sól i pieprz energicznie wymieszaj. Przygotuj sałatkęNa talerzu ułóż zielone liście, buraki, ser, mandarynki. Posyp orzechami włoskimi. Polej sosem przed samym podaniem. Udekoruj kiełkami.

Czytaj też:

Najzdrowsza sałatka świata. Ma tylko cztery składnikiCzytaj też:

Sylwestrowe koreczki – doskonała przekąska na imprezę. Sposób jest prosty