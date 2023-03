Efektowna i zdrowa! Wiosenna sałatka na puree z zielonego groszku

Tak naprawdę wystarczy pokroić warzywa i zmiksować zielony groszek. To prosty sposób na efektowną (szczególnie jeśli podasz ją w szklanych naczyniach) i bardzo zdrową sałatkę.

Wiosenna sałatka pełna witamin

Początek wiosny to dla organizmu czas regeneracji po zimie. Warto wtedy szczególnie zwrócić uwagę na dietę. Surowe warzywa powinny stanowić jej istotną część – dostarczą witamin i mikroelementów, które wspomogą odporność i zregenerują organizm po zimie. Sałatka jest przede wszystkim bogata w witaminy A, C, E, K oraz witaminy z grupy B. Dodatkowo między innymi w cynk, fosfor, magnez, potas, wapń i żelazo.

Jak zrobić sałatkę na puree z groszku?

Sałatka ma być kolorowa i już swoim wyglądem poprawiać nastrój. Śmiało możesz do niej dodać inne wiosenne składniki: kiełki czy rzeżuchę. Będą też do niej pasowały przepiórcze jaja (przekrój jaja na połówki i po prostu dodaj do sałatki) – w tej wersji sprawdzi się także na wielkanocnych przyjęciach. Sałatkę możesz posypać prażonymi ziarnami słonecznika, sezamu, dyni. Będzie tu pasowała także czarnuszka (która będzie pięknie kontrastować z kolorowymi warzywami).

Jeśli lubisz gotowanie w duchu zero waste i masz rzodkiewkę ze sprawdzonego źródła, nie wyrzucaj rzodkiewkowych liści! Dodaj je do puree z groszku. Liście rzodkiewki to smaczny i pełen witamin dodatek. Do sałatki możesz wykorzystać młody zielony groszek, ale puree można zrobić także z lekko ugotowanego, mrożonego groszku. Ważne, aby nie gotować go zbyt długo, bo straci intensywny, jasnozielony kolor.

Przepis: Sałatka na puree z groszku Wiosenna sałatka z młodych warzyw. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegańska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki pęczek rzodkiewki

świeży ogórek

młoda marchew

mikrozioła: np. pędy zielonego groszku i pietruszka

2 szklanki zielonego groszku (świeży lub mrożony)

2 ząbki czosnku

sok z połówki cytryny

2-3 łyżki oliwy

sól, pieprz Sposób przygotowania Zrób puree z groszkuŚwieży zielony groszek lub krótko gotowany zielony groszek mrożony zmiksuj na gładko z sokiem z cytryny, dwoma ząbkami czosnku, oliwą. Dopraw solą i pieprzem. Zostaw garść groszku, aby dodać go do reszty warzyw. Pokrój warzywaMarchewkę pokrój w cieniutkie paseczki, rzodkiewkę i ogórka w kostkę. Podaj sałatkęNa dno salaterek lub innych szklanych naczyń wyłóż puree z groszku. Na puree wyłóż pokroje warzywa i cały groszek. Udekoruj mikroziołami. Skrop lekko oliwą i cokiem z cytryny.

