To najzdrowsza sałatka z jajek. Zrobisz ją w 15 minut

Sałatki jajeczne zwykle ociekają kalorycznym majonezem. My proponujemy, aby dodać do sałatki lekki sos jogurtowy. Sama sałatka ma tylko dwa zdrowe składniki: jajka i awokado.

Jak zrobić sos jogurtowy do jajek?

Sos jogurtowy najlepiej robić z gęstego naturalnego jogurtu. Musi to być jogurt bez dodatku cukru. Możesz przyprawić jogurt tak, jak w naszym przepisie (musztarda, sok z cytryny, sól, pieprz i natka pietruszki w dowolnej ilości), ale nie jest to jedyna możliwość. Do sosu jogurtowego możesz dodać także inne składniki. Może to być:

posiekany drobno koperek,

posiekana świeża mięta,

przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku,

posiekany drobno szczypiorek,

dzikie zioła (np. gwiazdnica i bluszczyk kurdybanek),

starta na drobnych oczkach tarki rzodkiewka.

Do sosu możesz także dodać odrobinę miodu i inne ulubione przyprawy, np. pieprz cayenne czy curry. Jeśli kochasz majonez i nie przejmujesz się kaloriami, możesz także zrobić sos na bazie jogurtu i majonezu, wtedy na pół szklanki jogurtu dodaj łyżkę stołową majonezu (wówczas przyprawiaj solą ostrożnie, bo sam majonez jest już słony).

Jak podawać sałatkę z jajek i awokado?

Sałatka z jajek i awokado to danie bardzo uniwersalne. Możesz ją jeść na co dzień, jako zdrowe i sycące danie dla całej rodziny, ale taka sałatka sprawdzi się także jako danie na przyjęcie – sałatka jajeczna idealnie pasuje na Wielkanoc. Sałatkę możesz jeść w towarzystwie grzanek z pełnoziarnistego, wędzonej ryby czy pieczonych ziemniaków. A możesz ją po prostu położyć na kanapki.

Przepis: Sałatka z jajek i awokado Zdrowa sałatka z lekkim sosem. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 2-3 jajka ugotowane na twardo

1 awokado

łyżeczka soku z cytryny

pół szklanki jogurtu naturalnego

sól, pieprz, pół łyżeczki musztardy, posiekana natka pietruszki Sposób przygotowania Uszykuj składnikiJajka i awokado pokrój w kostkę i skrop sokiem z cytryny. Jogurt wymieszaj z musztardą, przyprawami i posiekaną natką pietruszki. Przygotuj sałatkęWymieszaj jajka i awokado z sosem jogurtowym.

