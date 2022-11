To hit jesieni! Przepis na dyniowe gnocchi z masłem tymiankowym

To danie proste i sycące. Przygotowanie gnocchi nie zajmuje wiele czasu i warto do zagniatania ciasta i lepienia klusek zaangażować także najmłodszych domowników. Dyniowe gnocchi same w sobie są pysznym daniem, ale mogą być również dodatkiem do potraw z mięsa czy warzyw.

Dyniowe gnocchi – co trzeba wiedzieć?

Wykorzystaj do ich zrobienia pieczoną dynię bez skórki. Upieczoną dynię najlepiej rozgnieść widelcem. Świetnie sprawdzi się tu dynia hokkaido, ale też piżmowa. Dynia do gnocchi nie powinna być zbyt wodnista. Gotowane ziemniaki? Tu stosuj zasadę, jak przy tradycyjnych, polskich kopytkach. Najlepsze będą ziemniaki z dnia poprzedniego (jeśli zostały ci z obiadu, już wiesz, co z nimi zrobić!). Tarty parmezan możesz zastąpić serem pecorino.

Masło tymiankowe – jak je zrobić?

Wyjątkowy, aromatyczny, pyszny! Tak można określić ten sos. Jest idealny do podania dyniowych gnocchi. Wystarczy dodać świeży tymianek na rozgrzane masło z domieszką oliwy, wrzucić na patelnię gnocchi, wymieszać i gotowe! Wielu kucharzy do dyniowych gnocchi dodaje masło szałwiowe (z dodatkiem listków świeżej szałwii). Możesz wykorzystać oba pomysły i sprawdzić, która wersja najbardziej ci smakuje.

Jak jeszcze można podać dyniowe gnocchi?

Oryginalny pomysł na to danie proponuje Anna Starmach na swoim kulinarnym blogu. Dyniowe gnocchi w jej wersji są podawane z karmelizowaną gruszką, tymiankiem i serem pleśniowym. Gnocchi można też podawać z uprażonymi plastrami włoskiej szynki, świetnie będą smakowały odsmażone i posypane świeżym szczypiorkiem i orzechami włoskimi.

Przepis: Dyniowe gnocchi Włoskie gnocchi z dodatkiem dyni Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g ugotowanych ziemniaków

250 g pieczonej dyni

1 jajko

ok. 200 g mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

50 g tartego parmezanu + parmezan do posypania

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, świeży tymianek

2 łyżki masła, łyżka oliwy z oliwek Sposób przygotowania Zagnieć ciastoZiemniaki przeciśnij przez praskę, pieczoną dynię rozgnieć widelcem. W misce lub na stolnicy wymieszaj ziemniaki, dynię, dodaj jajko, obie mąki, tarty parmezan, sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Zagnieć ciasto, w razie potrzeby podsypuj mąką. Ugotuj gnocchiCiasto podziel na części i formuj niewielkie kluski (na kształt włoskich gnocchi, charakterystyczne wgniecenia można robić widelcem). Gnocchi wrzucaj na osoloną, gotującą się wodę. Wyjmuj, kiedy wypłyną. Przygotuj masło do gnocchiNa patelni rozpuść masło, dodaj oliwę i świeży tymianek. Wrzuć gnocchi i wymieszaj. Podawaj posypane tartym parmezanem.

Czytaj też:

Zachowaj dynię na zimę. Jak zrobić puree z dyni w słoikach?Czytaj też:

Miękkie i pachnące ciasteczka z dyni. Idealne na jesienne dni