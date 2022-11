Przepis na pesto rosso. Jak zrobić czerwone pesto z suszonych pomidorów?

Suszone pomidory w oliwie zawsze warto mieć w domowej spiżarni. Są świetnym dodatkiem do wielu potraw, ale też podstawą czerwonego pesto, czyli pesto rosso.

Jak zrobić czerwone pesto?

Podstawa to dobrej jakości pomidory w oliwie. Do czerwonego pesto dajmy także świeżą bazylię, orzeszki piniowe i parmezan. Wystarczy wszystko zmiksować i gotowe!

Ale podstawowy przepis ma wiele wariantów i możesz go modyfikować według własnych upodobań. Do pesto można dodać ząbek czosnku, sok z cytryny, papryczkę chilli. Drogie i nie zawsze dostępne we wszystkich sklepach orzechy pinii możesz zastąpić np. nerkowcami (jeśli wolisz łagodniejszy smak) lub orzechami włoskimi. Możesz też przygotować czerwone pesto w wersji wegańskiej. Wtedy pomiń dodatek parmezanu – charakterystyczny smak sera zastąpią płatki drożdżowe, które wystarczy dodać do pesto. Ulubioną konsystencję pesto osiągniesz, dodając więcej oliwy z oliwek. Zwykle jednak ten dodatek nie jest potrzebny – wystarczy dodać oliwę (lub jedynie jej część, jeśli wolisz gęste pesto), którą są zalane pomidory.

Czerwone pesto możesz przechowywać w zamkniętym pojemniku w lodówce ok. tygodnia.

Do czego wykorzystać czerwone pesto?

Pesto z suszonych pomidorów możesz dodać do ulubionego makaronu. To pomysł na szybki obiad lub kolację – przygotowanie całego dania zajmie ci dosłownie 10 minut. Pesto rosso to także doskonały dodatek do grzanek (doskonałe jako towarzystwo do porannej jajecznicy), serów czy chipsów. Możesz nim także natrzeć wnętrze pieczonego drobiu czy wykorzystać do pizzy.

Przepis: Czerwone pesto (pesto rosso) Aromatyczne pesto z suszonych pomidorów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Składniki słoik suszonych pomidorów w oliwie

1/3 słoika orzeszków pinii

garść liści świeżej bazylii

1/3 słoika tartego parmezanu

sól, pieprz

oliwa z oliwek Sposób przygotowania Zmiksuj składnikiWszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj. Dodaj oliwę z oliwek, jeśli chcesz rozrzedzić pesto, jednak zwykle nie jest to potrzebne (wystarcza oliwa z pomidorów).

