Makowiec „na szybko”. Wystarczą dwa składniki

Jeśli nie starcza ci czasu, żeby zrobić tradycyjne świąteczne wypieki, ten przepis jest idealny. Jest to dobra propozycja także dla dzieci, które chcą razem z tobą przygotować świąteczne smakołyki. Ciasto jest smaczne i na pewno się uda! Wystarczy kupić dwa składniki: arkusz francuskiego ciasta i dobrą masę makową.

Wybierz ciasto francuskie na bazie 4 składników

Kupując gotowe ciasto francuskie, należy zwrócić uwagę na jego skład. Najlepiej wybierać ciasto przygotowane na bazie 4 składników: mąki pszennej, wody, masła i soli. Należy unikać produktów zawierających olej palmowy i substancje zagęszczające jak np. guma guar czy wodorowęglan amonu.

Masa makowa

Wybierając gotową masę makową, warto zwróć uwagę, czy nie zawiera konserwantów i wzmacniaczy smaków. Najsmaczniejsza jest masa, która zawiera bakalie i naturalny miód. Należy unikać produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy oraz wypełniacze typu skrobia pszenna czy kaszka skrobiowa.

Jak przygotować ciasto?

Zanim zaczniemy przygotowywać ciasto, trzeba je rozmrozić. Należy ułożyć je równo na blaszce i nałożyć na wierzch masę makową. Ciasto można zwinąć w rulon, można też wycinać z nie najróżniejsze kształty: gwiazdki lub choinkę. Jeśli nasze ciasto ma mieć kształt choinki, do jego przygotowania należy użyć dwóch arkuszy ciasta, a pomiędzy nie włożyć masę makową. Potem przyciąć brzegi w odpowiedni kształt, zawinąć je, żeby masa nie wypłynęła. Ciasto wkładamy na 20-30 minut do piekarnika i pieczemy w 200℃. Jeśli chcemy, żeby było bardziej chrupiące i rumiane, przed wstawieniem do piekarnika należy posmarować je białkiem z jajka.

Mak – właściwości

Spożywanie ziaren maku miało dawniej znaczenie symboliczne, miało przynosić szczęście i zamożność. W kuchni wykorzystuje się nasiona maku niebieskiego oraz białego. Są składnikiem wielu dań, m.in.: makowców, strucli makowych, kutii, drożdżówek z makiem, łazanek z makiem i bakaliami. Ziarna maku zawierają dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas oleinowy i linolowy. Odgrywają one ważną rolę w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Obecność kwasów tłuszczowych przekłada się na wysoką kaloryczność maku: porcja 100 g zawiera około 500 kcal.

Czytaj też:

Czym zastąpić mąkę pszenną? 10 najlepszych zamiennikówCzytaj też:

Dlaczego ciasto drożdżowe wyszło za twarde? O tym pamiętaj, kiedy robisz ciasto na drożdżach