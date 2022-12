Rozgrzewający grzaniec z cydru. Zrób go także w wersji bez alkoholu

Te najbardziej znane i popularne to grzańce z wina czy piwa (także bezalkoholowego). Ale pysznego i aromatycznego grzańca można zrobić również na bazie cydru.

Co to jest cydr?

Cydr, nazywane także bardziej swojsko jabłecznikiem, to po prostu przefermentowany sok z jabłek. Ma orzeźwiający, jabłkowy smak i zawiera 1,2–8,5% alkoholu. Zwykle jest kojarzony z lekkim, chłodzącym napojem dobrym na gorące dni, ale cydr to także świetna baza do grzańca.

Jak zrobić grzańca z cydru?

Cydr należy podgrzać do temperatury nie wyższej niż ok. 50 stopni Celsjusza. Do grzanego cydru dobrze pasują wszystkie korzenne przyprawy: cynamon, goździki czy anyż. Wykorzystaj też imbir (rozgrzeje, ale też zadziała zbawiennie na wzmocnienie odporności i pomoże chronić przed infekcjami). Do grzańca dodaj świeże jabłka, ale możesz też gruszki i cytrusy. W naszym przepisie są cytryny, ale nie bój się eksperymentować: do jabłek będą pasować także pomarańcze czy mandarynki. Do szklanek z grzańcem możesz dorzucić płatki migdałów oraz rodzynki.

Jeśli wolisz słodsze napoje, możesz dosłodzić cydr jasnym miodem (sprawdzi się rzepakowy lub wielokwiatowy, może też być lipowy – ale ten nada już grzańcowi z cydru charakterystycznego posmaku). Jeśli nie chcesz, aby napój był lekko mętny, do posłodzenia użyj cukru.

Jak zrobić bezalkoholowego grzańca z cydru?

W sklepach można kupić bezalkoholowy cydr albo musujące soki jabłkowe. Jeśli nie znajdziesz takich produktów, weź dobry sok jabłkowy i wymieszaj w ulubionych proporcjach z gazowaną wodą mineralną.

Przepis: Grzany cydr Grzany napój jabłkowy z korzennymi przyprawami. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 0,5 litra cydru (może być bezalkoholowy)

4 laski cynamonu

2 gwiazdki anyżu

8 goździków

jabłko

pół cytryny

2 plasterki świeżego imbiru

opcjonalnie: 2 łyżeczki miodu Sposób przygotowania Przygotuj składnikiJabłko pokrój w plasterki, cytrynę na mniejsze kawałki. Podgrzej cydrCydr podgrzej z przyprawami, jeśli lubisz słodszy napój, dodaj miodu. Przelej napój do kubków lub filiżanek, dodaj plastry jabłek i cytrynę, podawaj od razu.

