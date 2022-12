Jak zrobić rozgrzewającą herbatę? Przepisy z pomarańczą, malinami i inne

Gdy za oknem straszą nas szarość i chłód, chcemy się czasem rozgrzać. A nic nie rozgrzewa tak skutecznie (i przyjemnie!) jak gorąca herbata. Zimowa odsłona tego napoju ma niejedno oblicze: może być wzbogacona malinami, imbirem, pomarańczą, goździkami, a nawet jabłkiem i rumem.

Rozgrzewająca, zimowa herbata

Herbata zimowa to napój doskonały w swojej prostocie: wystarczy ulubiony rodzaj herbaty i kilka dodatków, by w przeciągu paru chwil móc cieszyć się głębokim smakiem i przy okazji wypełnić dom pięknym aromatem.

Do przygotowania herbaty zimowej najlepiej sprawdzą się odmiany herbaty czarnej. Najczęściej to właśnie ją pijemy z dodatkiem cytryny, co już przecież zyskało rangę naszej tradycji. Dlatego to ona posłuży także do sporządzenia herbaty zimowej.

Jeżeli masz trochę więcej czasu, zaparz liściastą – sproszkowany susz w woreczkach to zwykle najsłabsze jakościowo części herbaty, a konkretniej resztki, które są odpadem w procesie produkcji herbaty liściastej. Herbata w torebkach nie daje tak intensywnego smaku, jak liściasta. Przez zawartość pyłu sam napar nie jest przejrzysty i klarowny, a może przy tym być także nieprzyjemnie gorzki, czego z pewnością nie chcemy.

Czarna esencja bazą herbaty

Nie istnieje jeden uniwersalny przepis na herbatę zimową. Przedstawimy ci kilka naszych propozycji – nie skupiaj się na jednej, przetestuj wszystkie! Każda ma unikalny smak i wyróżniające właściwości.

Wszystkie napoje będą miały jedną uniwersalną bazę: świeżo parzoną, esencjonalną czarną herbatę, dlatego w poszczególnych przepisach skupimy się na przygotowaniu dodatków. Później wystarczy zmieszać je z naparem w takich proporcjach, by odpowiadały naszym upodobaniom smakowym.

Herbata zimowa z malinami

Herbata zimowa z malinami to, można rzec, evergreen wśród rozgrzewających napojów. Najlepszy smak zawdzięczała dodatkowi rubinowego soku z malin, który babcie szykowały na zimę. Gorączka? Przeziębienie? Sok z malin! A oprócz właściwości zdrowotnych miał ten wyjątkowy sznyt, którego nikt nie potrafił nigdy powielić.

Aby przygotować naszą propozycję, potrzebne ci będą:

pół szklanki malin

2 łyżki cukru

łyżeczka miodu

woda.



Maliny zagotuj z cukrem do uzyskania gęstego dżemu, jeśli uznasz, że konsystencja jest zbyt gęsta, dolej odrobinę ciepłej wody. Powstałą masę przecedź przez sitko, by usunąć pestki, a następnie połącz z herbatą.

Herbata z imbirem

Imbir ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, a ponadto łagodzi objawy przeziębienia i grypy. Dlatego herbata zimowa z imbirem to idealna propozycja na czas osłabionej odporności. Aby ją przygotować, potrzebujesz następujących składników:

niewielki korzeń imbiru



2 łyżki miodu

woda.

Imbir obierz i pokrój drobno. Dodaj miód i wodę i zagotuj syrop. Następnie przecedź i dodaj do herbaty.

Herbata z pomarańczą

Nic tak nie kojarzy się z zimą, jak pomarańcze. Któż z nas jest w stanie wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez pomarańczy i ich niedalekich kuzynek: mandarynek? Ale skoncentrujmy się na pomarańczach. Te owoce pełne witaminy C mogą być wspaniałym dodatkiem do herbaty.

Do przygotowania herbaty zimowej z pomarańczą potrzebne będą:

plastry pomarańczy (kilka sztuk na szklankę)

plastry cytryny (wystarczą 2 na szklankę)

kilka goździków

cukier.

Plastry pomarańczy i cytryny włóż dość gęsto do szklanki. Dodaj goździki i cukier, a następnie zalej herbatą.

Herbata z rozmarynem

Wpadłbyś na taki pomysł? Uwierz (i wypróbuj), herbata zimowa z rozmarynem jest nie tylko smaczna, ale także zdrowa! Rozmaryn to ziele, które pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, wspomaga pracę wątroby i żołądka. A sama herbata? Oto nasza propozycja, do której potrzebne ci będą:

gałązka rozmarynu (musi być świeży)

kilka kulek pieprzu ziarnistego

plasterek cytryny

łyżeczka syropu malinowego (może być ten, który został z pierwszego przepisu... jeśli został, oczywiście!).

Rozmaryn zalej herbatą, dodaj pieprz (dosłownie kulkę lub dwie), cytrynę i syrop malinowy. Zmieszaj i pij na zdrowie!

Herbata z rumem

Uwaga, to propozycja tylko dla dorosłych! Ale rum niewątpliwie doskonale komponuje się z herbatą. Gorąca temperatura wydobywa z tego alkoholu najlepszy ciepły smak, który tak miło rozgrzewa gardło.

Do sporządzenia herbaty zimowej z rumem przygotuj następujące składniki:

kieliszek rumu

łyżeczka miodu

sok z cytryny.

Wlej herbatę do filiżanki. Dodaj rum, miód i sok z cytryny. Nie zamieniaj tu miodu na cukier, ponieważ miód bardzo dobrze komponuje się smakowo z rumem.

Herbata z jabłkiem

Jabłka, jabłka, jabłka... Nasze polskie dobrodziejstwo! Ile odmian, tyle opinii. A warto wiedzieć, że jabłka są pełne witamin. Nie bez powodu Amerykanie mówią, że wystarczy jeden taki owoc dziennie, by ominęły nas wizyty u lekarzy. To cenne, zwłaszcza w dobie pandemii. Ale jabłka zawierają także dużo błonnika, zwłaszcza w skórce. Błonnik poprawia perystaltykę jelit i sprawia, że jesteśmy syci na dłużej. Jabłka sprawdzają się nie tylko jako zdrowa przekąska. Są idealne również do sporządzenia rozgrzewającego napoju, jakim jest herbata zimowa z jabłkiem. Do jej przygotowania potrzebne będą:

pół jabłka

łyżeczka cukru.

Opcje są dwie: możesz pokroić jabłko w drobne kawałki, zalać herbatą i dodać cukier. Możesz też lekko podgrzać jabłko z cukrem (i dodatkiem wody, żeby się nie przypaliło) na wolnym ogniu, nie dopuszczając do rozpadnięcia jabłek. To zachowa ich formę, ale wydobędzie ciekawy, zdecydowanie bardziej intensywny smak.

Herbata z goździkami

Przyprawy korzenne to esencja zimy, a zwłaszcza świąt Bożego Narodzenia. Najpierw, jesienią, gościliśmy je w dyniowym latte. Teraz, kiedy nadeszła zima, posłużą nam do przygotowania innego napoju. Dzisiaj użyjemy goździków. Mają korzenny, a jednocześnie mocno odświeżający smak. Są pełne właściwości przeciwbakteryjnych, wspierają trawienie i pracę układu odpornościowego, a także łagodzą stany zapalne. Zrób herbatę zimową z goździkami i ciesz się ich smakiem także w tej postaci. Potrzebne ci będą:

kilka goździków

plaster cytryny

opcjonalnie miód.

Wsyp goździki do szklanki (nie przesadź, są bardzo intensywne) i zalej herbatą. Pozwól goździkom puścić trochę smaku. Następnie wyjmij je, dodaj cytrynę i miód, jeśli lubisz słodzoną herbatę. Będzie bardzo korzenna i bardzo zimowa!

W czym parzyć herbatę?

Herbatę sypaną najlepiej parzyć w imbryku. Obecnie dostępne są szklane warianty z sitkiem, które umożliwia uzyskanie klarownego naparu bez konieczności dodatkowej filtracji: sitko zatrzymuje stałe elementy, a jednocześnie pozwala wydobyć prawdziwą esencję smaku. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu parzenia, który znajdziesz na opakowaniu z herbatą. Jeśli herbata będzie parzyła się zbyt długo, stanie się gorzka. Po upływie przewidzianego czasu wyjmij sitko i rozlej herbatę do wybranych naczyń. Udekoruj, czym dusza zapragnie i podaj, póki gorąca.

Czytaj też:

Jak rozgrzać się w zimny jesienny wieczór? Te wyśmienite napoje to doskonały wybór!Czytaj też:

Anna Lewandowska zdradziła przepis na bezglutenowe pierniki świąteczne. Spróbujesz?