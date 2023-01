Ciasto red velvet. Sprawdzony przepis na amerykański przebój

Ciasto red velvet to jeden z klasycznych amerykańskich deserów. Intensywną czerwień zawdzięcza barwnikowi spożywczemu – choć trzeba tu zaznaczyć, że pierwowzór ciasta był bardziej brązowy, a lekko czerwone refleksy zawdzięczał dodatkowi kakao – ale nie temu, które jest powszechnie dostępne w europejskich sklepach (tzw. kakao holenderskie), ale kakao niealkalizowanemu, które ma kwaśny odczyn. Jeśli chcesz pokusić się na odtworzenie ciasta red velvet sprzed 100 lat, musisz kupić surowe, niealkalizowane kakao.

Nasz przepis to powszechna dziś wersja wykonania kultowego ciasta – z dodatkiem kakao holenderskiego, które jest wszędzie dostępne i czerwonego barwnika spożywczego.

Jak zrobić ciasto red velvet?

Trzymaj się przepisu – kluczowe jest odpowiednie ubicie masy z masła, cukru i jajek. Musi być puszysta, a cukier musi się dokładnie rozpuścić. Nie pomijaj przesiewania składników suchych – ten zabieg sprawi, że ciasto zyska na puszystości. W niektórych przepisach jest nawet zalecenie, aby przesiać składniki dwukrotnie. Ciasto należy piec ok. 50 minut, ale pod koniec pieczenia trzeba je sprawdzać patyczkiem – jeśli jest suchy, ciasto jest gotowe.

Maślankę możesz zastąpić kefirem lub jogurtem, ale nie zamieniaj sody na proszek do pieczenia. Soda wchodzi w intensywną reakcję z maślanką i dzięki temu ciasto wyrasta, jest jednocześnie wilgotne i puszyste (dodatek niealkalizowanego kakao dodatkowo wzmagał tę reakcję). W niektórych przepisach można znaleźć dodatek zarówno sody, jak i proszku do pieczenia – taka opcja jest dopuszczalna, ale w cieście obowiązkowo musi znaleźć się soda.

Są przepisy, w których zamiast masła dodaje się olej słonecznikowy (wówczas też pomija się długie ubijanie). Nasz przepis pozostaje w tej kwestii bliski tradycyjnemu ciastu red velvet, do którego wykorzystuje się masło i polecamy zrobić czerwone, aksamitne ciasto właśnie z masłem.

Jaki barwnik wykorzystać do ciasta red velvet?

Warto postawić na dobrej jakości barwnik – takie barwniki dostępne są w sklepach cukierniczych z produktami i akcesoriami do pieczenia. Dobrze sprawdza się barwnik w żelu, ale może też być w proszku czy płynie.

Czy do red velvet cake można dodać naturalne barwniki? Można, jednak te nigdy nie dadzą intensywnej czerwieni, jaką zwykle widzisz w cukierniach czy na zdjęciach tego typu ciast. Naturalnym barwnikiem może tu być np. syrop z buraków.

Warto pamiętać, że kakao nadaje ciastu lekko brązowy odcień. Jeśli chcesz ciasto naprawdę intensywnie czerwone – daj mniej kakao (nie warto jednak pomijać tego składnika, kakao jest ważnym elementem finalnego smaku deseru).

Jak zrobić krem serowy do red velvet cake?

Wiele osób zastanawia się, czy naprawdę robić krem ze słonego serka śmietankowego? Po stokroć tak! Idealny jest tu kremowy serek typu philadelphia. Robiąc krem można też dodać nieco mniej cukru (wtedy dajemy ok. szklanki i 1/4 szklanki – warto próbować krem w trakcie robienia i znaleźć swoją idealną proporcję cukru) – chociaż trzeba jasno powiedzieć, ciasto red velvet nie jest ciastem dietetycznym.

Przepisów na krem do czerwonego ciasta red velvet w sieci jest wiele, niektóre są robione na bazie bitej śmietany i serka mascarpone, jednak naszym zdaniem cały urok tego deseru tkwi właśnie w dodatku słonego serka i zrobieniu kremu na bazie masła.

Jak podawać ciasto red velvet?

Ciasto najlepiej upiec w tortownicy i potem przełożyć i udekorować jak tort. Ale to nie jest jedyna opcja. To samo ciasto doskonale nadaje się do zrobienia muffinek red velvet (wówczas należy piec formach do muffinek i dekorować kremem, jak zwykle dekoruje się muffiny). Ciasto tradycyjnie dekoruje się okruchami, ale to nie jest jedyna możliwość: do ciasta doskonale pasują świeże owoce, np. maliny, porzeczki czy czereśnie.

Warto dodać, że ciasto można – jak robi się to zwykle przy przekładaniu tortu – posmarować również owocowym dżemem i delikatnie nasączyć.

Przepis: Red velvet cake Ciasto red velvet to klasyczny ameryński deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Północnoamerykańska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 55 min. Liczba porcji 12 Składniki 2,5 szklanki mąki tortowej

250 g masła

1,5 szklanki drobnego cukru

3 jajka

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

2 łyżeczki sody

1-2 łyżki kakao

1/4 łyżeczki soli

szklanka maślanki

2 łyżeczki czerwonego barwnika spożywczego

masło i drobna bułka tarta do wysmarowania i posypania formy

NA KREM: 200 g masła, 1,5 szklanki cukru pudru, 600 g słonego serka (typu philadelphia), łyżeczka ekstraktu waniliowego Sposób przygotowania Przygotuj ciastoMiękkie masło (w temperaturze pokojowej) ucieraj przy pomocy miksera (lub makutry) aż stanie się puszyste, dodaj cukier i dalej ucieraj. Masa ma być jasna i puszysta. Kolejno dodawaj jajka i nadal ucieraj. Cały proces powinien trwać 10-15 min. rnrnPrzesiej mąkę, kakao, sodę i sól. Dodaj do utartego masła i delikatnie, ale dobrze, wymieszaj (ręcznie lub na najniższych obrotach miksera). Do maślanki dodaj barwnik, wmieszaj wszystko delikatnie w ciasto. Upiecz ciastoPiekarnik rozgrzej do 160 st. Celsjusza. Formę (tortownica 24 cm) wysmaruj masłem i posyp bułką tartą. Przełóż ciasto do formy. Piecz 50-60 minut do miękkiego patyczka. Zrób kremMiękkie masło zmiksuj z cukrem i ekstraktem waniliowym. Dodaj serek i wszystko dokładnie zmiksuj. Trzymaj krem w lodówce. Przełóż i udekoruj ciastoCiasto wystudź i przetnij na dwa lub trzy blaty. Wierzch lekko zetnij nożem, a resztki pokrusz i wysusz. Przełóż ciasto kremem, kremem wysmaruj wierzch i boki. Posyp okruchami lub udekoruj wedle uznania.

