Przygotuj na obiad soczyste mielone! Wystarczy dodać te 2 składniki

Kotlety mielone najlepiej smakują podane z ziemniakami i mizerią. Idealnie pasują do nich też buraczki lub gotowana marchewka. O tym, czy danie przypadnie do gustu twoim domownikom, decyduje jednak smak mięsa. Ważne jest, z jakiego rodzaju mięsa przygotujesz kotlety, a także jak je przyprawisz.

Dodaj do mięsa te dwa składniki

Żeby kotlety były pyszne, wystarczy dodać do nich 2 łyżki musztardy i 2 łyżki gęstej śmietany 18 proc. Nabiorą soczystości i wyrazistego smaku. Zyskają też wspaniały aromat.

Jakie mięso wybrać na kotlety mielone?

Chociaż wybór mielonych mięs jest duży, to najlepiej kupić mięso w kawałku i zmielić je w domu. Wtedy mamy pewność, że jest świeże i dobrej jakości. Do przyrządzenia kotletów najlepiej nadaje się kawałek łopatki wieprzowej. Jeśli nie chce wam się mielić mięsa lub nie macie takiej możliwości, najlepszym wyborem będzie produkt o składzie: 99 proc. mięsa i 1 proc. soli. Stanowi to gwarancję, że w mięsie nie ma dodatków sztucznych dodatków i spulchniaczy – doradza kulinarna ekspertka z portalu Przyślij Przepis.

Przepis: Przepis na soczyste mielone soczyste mielone Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 8 Składniki 500 g mięsa mielonego wieprzowego

2 łyżki musztardy

2 łyżki śmietany 18 proc.

pół szklanki bułki tartej (dodatkowo bułka do obtaczania kotletów)

cebula

2 ząbki czosnku

250 g pieczarek

jajko

łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

olej Sposób przygotowania Przygotuj warzywaNajpierw zetrzyjcie na tarce cebulę, a potem przeciśnijcie czosnek przez praskę. Pokrójcie pieczarki w drobną kosteczkę, podduście na patelni. Wymieszaj mięso z innymi składnikamiDo mielonego mięsa dodajcie podsmażone warzywa, wbijcie jajko, wsypcie bułkę tartą, dodajcie sól i pieprz. Do tak przygotowanej masy dodajcie śmietanę oraz musztardę. Całość dokładnie mieszajcie, do momentu aż wszystkie składniki się połączą. Uformuj kotletyZ masy uformujcie kotlety i obtoczcie je w bułce tartej. Usmaż kotletyKotlety smażcie na mocno rozgrzanym oleju.

