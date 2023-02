„Pamiętam smak domowej pizzy, którą robiła mama”. Szef włoskiej kuchni zdradza przepis

„Mój dom rodzinny jest w jednym z najbardziej malowniczych miejsc na ziemi, na małej wyspie La Maddalena, która znajduje się u wybrzeży Sardynii. Jadło się tam proste potrawy, z dobrej jakości produktów. Ich smak i zapach pamiętam do dziś. Jedną z nich jest właśnie domowa pizza mojej mamy” – wspomina Anuelo Serra. Mistrz kuchni zdradza nam przepis na pizzę i mówi, co zrobić, żeby się udała.

Sekret najlepszej pizzy tkwi w prostocie

„Na temat pizzy powstało wiele wariacji. Można dodawać do niej najróżniejsze składniki i stosować różnego rodzaju mąki do wypieków. Dziś we włoskich restauracjach można zamówić pizzę bezglutenową, pizzę wegańską czy słodką pizzą z dodatkiem nutelli i sezonowych owoców dla dzieci” – mowi Anuelo Serra. Ale chociaż wybór jest olbrzymi, to zdaniem Włochów, najlepszą pizzą jest Margherita, czyli pizza z sosem pomidorowym i serem mozzarella. Neapolitańska pizza Margherita została w 2017 roku wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Często zdarza się, że jako szef kuchni, przygotowując menu na wytworne przyjęcia, jestem proszony o to, żeby uwzględnić pizzę. Jest na to sposób. Chociaż to proste danie, można przygotować również jego wykwintną wersję. Ja proponuję zwykle na takie okazje pizzę o nazwie Stracciatella, z truflami i mozzarellą Bufala. Prezentuje się pięknie i zaspokoi najbardziej wybredne podniebienia – zapewnia Anuelo Serra.

Co zrobić, żeby pizza się udała?

Smak pizzy zależy w dużej mierze od ciasta. Żeby było lekkie i pulchne najlepiej dodać do niego zimnej wody, najlepiej gazowanej. Będzie wtedy bardziej chrupiące.

„Ciasto na pizzę mojej mamy dosłownie rozpływało się w ustach, było delikatne i chrupiące. To właśnie zasługa gazowanej wody” – mówi Anuelo Serra.

Ciasto na pizzę przygotuj dzień wcześniej

Przepis na pizzę nie jest trudny, ale jego tajemnica tkwi w przygotowaniu ciasta. Najlepiej, nastawić je do wyrośnięcia co najmniej 12 godzin przed upieczeniem pizzy. Przygotowanie ciasta zajmuje ok. 15 minut.

„Moja mama nastawiała ciasto na pizzę dzień wcześniej. Mówiła, że dobrze wyrośnięta pizza nie powoduje kłopotów z żołądkiem i nie wydyma brzucha” – wspomina Anuelo Serra.

Składniki potrzebne do przygotowania ciasta do pizzy:

400 gramów mąki typu 450,

100 gramów mąki typu semolina,

350 ml zimnej wody, może być gazowana,

35 gramów oliwy z pierwszego tłoczenia,

5 gramów drożdży piwnych,

8 gramów soli.

Składniki sosu do pizzy:

350 ml passaty pomidorowej,

500 gramów mozzarelli Bufala,

300 gramów utartej mozzarelli,

oregano, listki świeżej bazylii.

Sposób przyrządzenia ciasta:

Do szklanej miski wsyp dwa rodzaje mąki, wlej wodę, drożdże i oliwę z oliwek.

Wymieszaj dobrze składniki. Wtedy dodaj sól (ważne, żeby nie pomieszała się bezpośrednio z drożdżami).

Odstaw ciasto na minimum 12 godzin.

Uformuj placek. Połóż na nim sos i ser.

Włóż rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika.

Piecz 10 minut.

Czytaj też:

Dieta śródziemnomorska pomaga schudnąć. W czym tkwi jej sekret?Czytaj też:

Pizza, czekolada, chleb czy zupa ze świerszcza? Już niebawem to możliwe