Ile może stać sałatka jarzynowa? Ten banalny trik sprawi, że nie zepsuje się po 2 dniach

Wśród tradycyjnych potraw wielkanocnych nie może zabraknąć klasycznej sałatki jarzynowej. To danie, które gości na polskich stołach niemal w każdym domu. W zależności jednak od użytych składników może smakować odrobinę inaczej. Jej smak zawsze jednak sprawia, że każdy się nią zajada. Z doświadczenia wiem, że często przygotowuje się duże ilości tej potrawy, a w konsekwencji po świętach wielkanocnych często zostaje jej nadmiar.

Co zrobić, żeby sałatka jarzynowa dłużej była świeża?

Istnieje jednak bardzo prosty patent na to, co zrobić, żeby sałatka jarzynowa dłużej zachowała świeżość. Zasada jest bardzo prosta: nie należy dodawać do niej majonezu, jajek cebuli od razu po przygotowaniu. Zamiast tego, przechowuj pokrojone składniki osobno w lodówce i połącz je z majonezem i pozostałymi wymienionymi produktami dopiero tuż przed podaniem. Dzięki temu sałatka nie rozmięknie, zachowa lepszy smak, apetyczny wygląd i przede wszystkim nie popsuje się tak szybko. To prosty trik, który naprawdę robi różnicę. Co więcej, taką warzywną mieszankę można też zamrozić, jeśli okaże się, że nie dacie rady jej zjeść.

Ile może stać sałatka jarzynowa?

Sałatkę jarzynową z gotowanych warzyw, jajek, cebuli i majonezu najlepiej spożyć w ciągu 3–4 dni od przygotowania. Sałatkę jarzynową najlepiej przechowywać w lodówce (to jest konieczne!), w szczelnie zamkniętym pojemniku – dzięki temu nie chłonie zapachów innych potraw i dłużej zachowuje świeżość. Dobrze też unikać zostawiania jej długo w temperaturze pokojowej, szczególnie na świątecznym stole – wtedy szybciej się popsuje. Koniecznie zobacz też, co zrobić, gdy sałatka jarzynowa podchodzi wodą. Wbrew pozorom jest to bardzo częsty problem, jednak istnieje prosty trik, żeby tego uniknąć.

