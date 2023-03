Śledzie można podać na wiele sposobów. Tak przygotowują śledzia Ania Starmach i Ewa Wachowicz

Według aktualnych zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ryby powinno spożywać się dwa razy w tygodniu, w tym co najmniej jeden raz – ryby morskie. Do takich należy właśnie śledź.

Czy śledź jest zdrowy?

Śledź jest zdrowy i to nawet bardzo! Już 100 g tej ryby może dostarczyć nawet do połowy dziennego zapotrzebowania na białko. Warto dodać, że jest to białko dużo lepiej przyswajalne niż to pochodzące z drobiu czy wieprzowiny. Poza tym śledź zawiera więcej witaminy D i kwasów omega-3 niż inne popularne ryby, takie jak karp i łosoś. Śledź powinien znaleźć się w diecie osób zagrożonych chorobami serca i układu krążenia czy chorobami pochodzenia autoimmunologicznego. Regularne spożywanie tej ryby przyczynia się do obniżenia poziomu ciśnienia i złego cholesterolu LDL.

Co znajduje się w 100 g śledzia? Wartości odżywcze takiej porcji to:



kalorie – 162,

białko – 16,3 g,

woda – 70,9 g,

tłuszcz – 10,7 g,

węglowodany – 0 g,

cholesterol – 64 mg.

Składniki mineralne w śledziach to:



sód – 89 mg,

sól – 0,223g,

potas – 239 mg,

wapń – 32 mg,

fosfor – 219 mg,

magnez – 24 mg,

żelazo – 0,9 mg,

cynk – 1,12 mg,

miedź – 0,23 mg,

mangan – 0,02 mg,

jod 24,3 – µg.

Witaminy, które dostarcza porcja 100 g śledzi:



witinamina A –25 µg,

retinol – 25 µg,

Β-karoten – 0 µg,

witamina D – 19 µg,

witamina E – 1,07 mg,

tiamina – 0,02 mg,

ryboflawina – 0,13 mg,

niacyna – 2,9 mg,

witamina – B6 0,42 mg,

foliany – 5 µg,

witamina – B12 13 µg.

Śledzie w oleju lnianym według przepisu Anny Starmach

Zarówno w internecie jak i w książkach kucharskich można znaleźć różne przepisy na dania z wykorzystaniem śledzi. Przedstawiamy jeden z nich, autorstwa Anny Starmach, jurorki kulinarnych programów telewizyjnych MasterChef i MasterChef Junior.

Przepis: Śledzie w oleju lnianym (przepis Anny Starmach) Prosty przepis na śledzie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g filetów śledziowych

100 ml oleju lnianego

2 cebule

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka octu z białego wina

3 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

6 ziaren czarnego pieprzu

1 goździk

sól Sposób przygotowania Przygotuj śledzie i cebulęKilka dni przed planowanym podaniem przygotuj rybę: śledzie mocz w zimnej wodzie przez mniej więcej 3–4 godziny. Następnie dokładnie je opłucz, osusz i pokrój na kawałki (1 filet na 3–4 kawałki). Cebulę obierz, pokrój w piórka, posyp solą, zalej octem i sokiem z cytryny, odstaw na pół godziny. Połącz składnikiW słoiku układaj naprzemiennie śledzie, cebulę i przyprawy. Całość zalej olejem i szczelnie zakręć. Schowaj do lodówki. Najlepsze śledzie są po mniej więcej 4–5 dniach.

Śledzie w śmietanie według przepisu Ewy Wachowicz

Inny przepis na śledzie, tym razem w śmietanie, proponuje Ewa Wachowicz, producentka telewizyjna, Miss Polonia 1992. Na swojej stronie ewawachowicz.pl prezentuje następującą recepturę.

Przepis: Śledzie w śmietanie wg przepisu Ewy Wachowicz Sprawdzony przepis na śledzie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g śledzi solonych

2 cebule

sok z cytryny

1 winne jabłko

1 szklanka kwaśnej śmietany

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta cukru

1 pęczek natki pietruszki

woda i mleko do namoczenia Sposób przygotowania Przygotuj składnikiŚledzie moczy przez kilka godzin w wodzie, obierz ze skóry, zalej mlekiem i odstaw na godzinę. Cebulę pokrój w półplasterki. Jabłko zetrzyj na tarce o grubych oczkach i skrop sokiem z cytryny. Połącz składnikiRyby osusz, obłóż cebulą i jabłkiem. Śmietanę dopraw szczyptą soli, pieprzem i cukrem. Zalej śledzie. Danie najlepiej dekorować posiekaną natką pietruszki.

Czytaj też:

Jak przygotować warzywa do sałatki jarzynowej? Patenty na wyjątkową sałatkę z jarzynCzytaj też:

To najzdrowsza sałatka z jajek. Zrobisz ją w 15 minut