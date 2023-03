Szybki przepis na meksykańską quesadillę. Zrobisz ją z gotowej tortilli

Kuchnia meksykańska jest pełna ożywczych przypraw, soczystych owoców i chrupiących warzyw. Quesadilla z serem edamskim, papryką, cukinią i chutneyem z mango i mięty jest doskonałym pomysłem na sycący obiad lub rozgrzewającą i pobudzającą zmysły kolację.

Jak zrobić quesadillę?

Klasyczna meksykańska quesadilla to kukurydziana tortilla, na którą nakłada się łatwo topiący się żółty ser, a następnie składa tortillę i zapieka. Ale to nie jest jedyna opcja i do takiej quesadilli można dodać swoje ulubione dodatki. My proponujemy przede wszystkim warzywa oraz wyrazistą kiełbasę chorizo. Jeśli nie jesz mięsa – pomiń dodatek chorizo. Danie z warzywami i serem też będzie przepyszne!

Z czym podać quesadillę?

Kiedy czekamy z niecierpliwością na polskie sezonowe owoce, warto przychylnym okiem spojrzeć na owoce egzotyczne. Z soczystego mango można zrobić pyszny chutney – oprócz owoców wystarczy posiekać czerwoną cebulę, pikantną papryczkę, dodać orzeźwiający sok z limonki i świeże liście mięty. Taki sos doskonale podkreśli smak dań mięsnych z dodatkiem rozpływającego się żółtego sera.

Jaki ser dodać do quesadilli?

Powinien to być żółty ser, który łatwo się rozpuszcza. Warto postawić tu na sery o łagodnym smaku, np. ser edamski. – W kuchni najważniejsze jest zachowanie równowagi. Ostre i orientalne przyprawy doskonale podkreślają smak łagodnego sera edamskiego. Ten klasyczny półtwardy ser holenderski doskonale sprawdza się w różnego rodzaju zapiekankach i sałatkach z dodatkiem owoców – radzi Ewa Polińska, ekspertka MSM Mońki. Jak dodaje, naturalny smak tego sera sprawia, że można go śmiało łączyć z niemal każdym składnikiem.

Przepis: Quesadilla z warzywami, chorizo i serem Meksykańskie danie podawane z chutneyem z mango Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Meksykańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 tortilla

50g chorizo

100 g sera edamskiego

50 g pomidorów pelatti

1 ząbek czosnku

5g suszonej bazylii lub pęczek świeżej bazylii

1 papryczka chili

1 papryka czerwona

50 g cukinii

30 g rukoli

30 g czerwonej cebuli

50 g mango

5 g suszonej mięty lub pęczek mięty

sól, pieprz Sposób przygotowania Zrób sos pomidorowyZblenduj pomidory z czosnkiem, bazylią i przyprawami. Zrób quesadillęTortillę rozłóż, zrób jedno nacięcie od środka do rantu, smaruj sosem, na ćwiartkę dodaj starty ser, na następną ćwiartkę pokrojoną w kostkę paprykę i rukolę, na następną chorizo i czerwoną cebulę, na kolejną cukinię. Po rozłożeniu składników, złóż tortillę na cztery, żeby wyszedł trójkąt. Piecz w 180 ℃ około 15 min. Przygotuj chutney i podaj danieMango razem z czerwoną cebulą obierz i pokrój w drobną kosteczkę, dodaj miętę, drobno posiekaną papryczkę chilli, przypraw solą i pieprzem. Nałóż z góry quesadillę i udekoruj rukolą.

Czytaj też:

Czy można jeść żółty ser codziennie? Odpowiedź może zaskoczyćCzytaj też:

Zupa krem z ogórków kiszonych. Przepis na inną wersję tradycyjnej ogórkowej