Czy można jeść żółty ser codziennie? Odpowiedź może zaskoczyć

Żółty ser to przede wszystkim dobre źródło białka i wapnia. Według wyliczeń USDA (Amerykański Departament Rolnictwa) jedna porcja (czyli ok. 42 gramy) sera Cheddar pokrywa prawie jedną trzecią dziennego zapotrzebowania dorosłej osoby na ten pierwiastek. Taki ser zawiera też witaminę B12, co jest szczególnie istotne dla osób na dietach bezmięsnych. Jednak żółty ser ma także swoje ciemne strony.

Czy żółty ser może zaszkodzić?

Sięgając po kolejny plasterek żółtego sera czy sypiąc nim obficie zapiekankę, warto pamiętać, że o ile okazyjne „uczty serowe” nie powinny zaszkodzić, to zbyt wiele sera w diecie może niekorzystnie odbić się na zdrowiu. Wysokie ilości sodu i nasyconych kwasów tłuszczowych w serze mogą przyczyniać się do chorób serca, nadciśnienia i cukrzycy. Żółty ser zawiera dużo naturalnych tłuszczów, ale spożywanie ich w nadmiarze może sprzyjać przybieraniu na wadze.

Ser może też powodować (podobnie jak inne produkty mleczne) nasilenie trądziku. Żółty ser ze względu na zawartość związku o nazwie tyramina, może także przyczyniać się do nasilenia migreny.

Czy można jeść żółty ser codziennie?

Dietetycy są zgodni – zawsze najważniejszy jest umiar. Na żółty ser z pewnością muszą uważać osoby z nietolerancją laktozy. Ale nie tylko. Nadmiar sera nie będzie służył osobom z podwyższonym poziomem cholesterolu, miażdżycą czy nadwagą. Tu dietetycy radzą, aby sięgać raczej po chude sery twarogowe, a żółty ser jeść okazyjnie.

Ser żółty może być cennym składnikiem zbilansowanej i zdrowej diety, ale wielu dietetyków zaleca, aby sięgać po niego 1-3 razy w tygodniu – to będzie bezpieczne i korzystne dla zdrowej osoby. Według zaleceń, które przypomina w swoich publikacjach Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej – Państwowy Zakład Higieny, przyjmuje się, że dziennie powinno się spożywać 2-3 porcje nabiału, które pokrywają do 80 proc. zapotrzebowania dziennego na wapń. Co należy rozumieć przez jedną porcję? Specjaliści NCEZ-PZH wyjaśniają, że jedna porcja to np. 1 szklanka (200 ml) mleka, kefiru lub jogurtu, 280-400 g sera twarogowego półtłustego lub 1 plaster (30 g) żółtego sera.

