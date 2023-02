Zupa krem z ogórków kiszonych. Przepis na inną wersję tradycyjnej ogórkowej

Ogórkowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich zup. Tradycyjnie gotowana na żeberkach, z tartymi ogórkami kiszonymi. My proponujemy wersję, która sprawdzi się nawet podana na przyjęciu. To krem z ogórków kiszonych.

Jeśli lubisz kremowe zupy, koniecznie wypróbuj ten przepis na ogórkową. Zupa jest gęsta, kremowa i wyrazista w smaku. Można ją podawać z różnymi dodatkami. Jak zrobić ogórkową zupę krem? Sekretem tej zupy jest dodatek duszonych z cebulką ziemniaczków, które się podlewa sokiem z ogórków kiszonych. Tak przyrządzone ziemniaki nie tylko dodają smaku, ale to dzięki nim zupa jest odpowiednio gęsta i kremowa. RADA: Patent z duszonymi ziemniakami można też wykorzystać przy innych zupach kremach, wtedy, zamiast podlewać ziemniaki wodą z ogórków, można wykorzystać białe, wytrawne wino. Takie ziemniaki można dodać np. do kremu z kalafiora, pieczarek czy do zupy brokułowej. Jak podawać krem z ogórków kiszonych? Nasza wersja to zupa podana z chrupiącymi grzankami i świeżym koperkiem. Ale to nie jest jedyna opcja. Do zupy można wrzucić pokrojony w kostkę twardy, żółty ser, posypać zupę ulubionymi, prażonymi pestkami (np. słonecznika lub dyni). Jeśli w zupie brakuje ci mięsnych dodatków (przepis jest wegański), podaj ogórkową zupę krem z podsmażonym na chrupko kawałkiem bekonu lub włoskiej szynki. Jeśli chcesz, aby było bardziej tradycyjnie, podaj zupę z kawałkami pieczonych żeberek. Do kremu z ogórków kiszonych pasuje też śmietana lub pietruszkowe pesto (kleks śmietany lub pesto, albo jednego i drugiego to jednocześnie ozdoba dania). Zupę można także podawać z groszkiem ptysiowym oraz z kawałkami ugotowanego na twardo jajka. Możliwości jest dużo i warto poeksperymentować, aby znaleźć swój ulubiony sposób na podanie tej zupy. Przepis: Ogórkowa zupa krem Krem z ogórków kiszonych i ziemniaków. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 5 Składniki 1,5 litra wody

marchewka, pietruszka, kawałek selera

5-6 ogórków kiszonych

szklanka wody z ogórków

3 średnie ziemniaki

1 cebula

2 ząbki czosnku

oliwa lub olej do smażenia

3-4 liście laurowe, kilka kulek ziela angielskiego, sól, pieprz

Do podania: grzanki, koperek Sposób przygotowania Podsmaż warzywa, uszykuj ziemniaki i ogórkiW garnku rozgrzej część oliwy. Wrzuć obrane pokrojone na mniejsze kawałki marchew, pietruszkę i seler. Smaż, aż się zrumienią, dodaj liść laurowy i ziele angielskie. Zalej wrzącą wodą i gotuj na wolnym ogniu.rnOgórki pokrój w kostkę lub zetrzyj na tarce. Ziemniaki obierz i pokrój w dość cienkie plasterki. Cebulę posiekaj. Duś ziemniaki, gotuj bulionW czasie gdy bulion z warzywami się gotuje, uduś ziemniaki do miękkości na patelni. Najpierw podsmaż cebulę, aż będzie szklista. Dodaj pokrojone w plasterki ziemniaki i czosnek. Duś wszystko podlewając co jakiś czas wodą z ogórków. rnDo bulionu dorzuć ogórki kiszone. Przygotuj i podaj zupęZ zupy wyjmij liście laurowe i kulki ziela. Jak ziemniaki będą miękkie, dodaj całą zawartość patelni do zupy, gotuj jeszcze kilka minut. Dopraw solą i pieprzem, zmiksuj na gładki krem. Podawaj z grzankami i świeżym koperkiem. Czytaj też:

Jak zrobić zupę z serków topionych? Prosty przepis na zupę serowąCzytaj też:

Jak zrobić dobry bulion warzywny? Jest jeden prosty sekret