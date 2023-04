Mama miała rację, podając marchewkę z groszkiem na obiad. To danie jest pyszne, zdrowe i łatwe do zrobienia

Marchewkato niezwykle popularne warzywo, które jest prawdziwym skarbcem zdrowych substancji. Te pomarańczowe korzenie pełne są przeciwutleniaczy, które nadają im kolor i działają przeciwnowotworowo. Niezwykle ważnym związkiem zawartym w marchewce jest beta-karoten, który w naszym organizmie przekształca się w witaminę A i korzystnie wpływa na skórę, szczególnie gdy borykamy się z trądzikiem i zmarszczkami. Dodatkowo chroni on naszą skórę przed słońcem.

Warto więc jeść marchewkę na wiosnę, gdy zwiększa się nasza ekspozycja na słońce. Ze względu na to, że witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach, dodanie odrobiny oliwy czy masła do dań z marchewki ułatwia wchłanianie tej witaminy.

Groszek wzmacnia kości

Groszek to bardzo zdrowe warzywo – powinniśmy brać przykład z Anglików, którzy nie wyobrażają sobie tradycyjnego niedzielnego obiadu bez purée z groszku, i jeść go więcej. Groszek bowiem, oprócz witamin z grupy B, C i E zawiera bardzo dużo witaminy K (w 100 g dostarcza aż 44 proc. dziennego zapotrzebowania na tę witaminę). Jest ona niezwykle ważna w procesie wchłaniania wapnia, tym samym jej odpowiednia ilość w organizmie zmniejsza ryzyko osteoporozy. Badania wykazały również, że spożywanie groszku może obniżać poziom trójglicerydów i złego cholesterolu LDL.

Kiedy marchewka i groszek smakują najlepiej?

Najsmaczniejsze danie uzyskamy w sezonie ze świeżo wyłuskanego zielonego groszku i młodych, jędrnych marchewek. Warto sięgnąć po marchewkę ekologiczną, gdyż takie warzywa, według badań, mają znacznie wyższy poziom witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, fosforu i wapnia niż ich nieorganiczne odpowiedniki.

Gdy nie mamy jednak dostępu do świeżych warzyw, dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po warzywa mrożone, gdyż proces ten nie powoduje znaczących zmian w wartościach odżywczych warzyw, a dodatkowo poddawane są mrożeniu bezpośrednio po zbiorze, w pełni sezonu, kiedy są najsmaczniejsze.

Delikatna i pyszna marchewka z groszkiem do obiadu

Przepis: Marchewka z groszkiem Marchewka z groszkiem Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 opakowanie mrożonej marchewki z groszkiem (ok. 500 g)

1-2 łyżki masła

1 płaska łyżka mąki

100 ml wody

Sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj naczynieDo garnka wlej wodę i dodaj masło. Podgrzewaj, aż zacznie bulgotać. Dodaj marchewkę z groszkiemNie rozmrażaj warzyw, tylko wsyp je bezpośrednio do wody z masłem. Zamieszaj i przykryj garnek. Ugotuj warzywaMieszankę gotuj do miękkości ok. 10-15 minut, co jakiś czas mieszając. Oprósz mąką i dodaj przyprawyGdy warzywa są miękkie, posyp je mąką przy użyciu małego sitka (unikamy w ten sposób grudek), cały czas mieszając zawartość garnka. Zobacz, czy odpowiada ci gęstość potrawy, możesz w razie potrzeby podlać wody lub dosypać mąki. Dopraw solą i pieprzem oraz opcjonalnie odrobiną soku z cytryny. Podawaj na ciepło jako dodatek do obiaduDoskonale pasuje do kotleta mielonego lub schabowego z purée ziemniaczanym.

