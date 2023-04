Nie lubisz słodkich śniadań? Postaw na zdrowe owsianki wytrawne

Tradycyjne owsianki zwykle podaje się w wersji na słodko: z owocami albo owocowymi musami czy też z dodatkiem orzechów. Ale owsiankę można też przyrządzić z wytrawnymi dodatkami. To opcja dla tych, którzy nie przepadają za słodkim śniadaniem, ale też tych, którzy chcą swoje śniadania urozmaicić.

Jak zrobić wytrawną owsiankę?

Najważniejszy warunek: do owsianki wytrawnej nie dodajemy cukru i słodkich dodatków. Płatki owsiane gotujemy na wodzie lub mleku (może to być też dowolne niesłodzone mleko roślinne) ze szczyptą soli. Sekretem są dodatki, które można dodać już po ugotowaniu płatków, układając śniadaniową kompozycję w misce czy na talerzu. Co dodać do wytrawnej owsianki?

jajko sadzone lub jajko w koszulce: płynne żółtko rozleje się po daniu,

miks sałat i zielonych liści,

pomidorki koktajlowe,

wędzonego łososia,

awokado,

rzodkiewkę: korzeń i liście,

suszone pomidory,

pesto,

kiełki i mikroliście,

prażone ziarna (np. słonecznika i dyni).

Jeśli dodajesz do owsianki świeże warzywa i zioła, skrop je odrobiną oliwy i soku z cytryny, dopraw wg uznania solą i pieprzem. Z owsianką wytrawną jest dokładnie tak samo, jak z owsianką na słodko – warto znaleźć swój ulubiony sposób podania i ulubiony zestaw dodatków. RADA: niektóre składniki możesz dodać do gorącej owsianki już na etapie gotowania, to np. liście szpinaku, zioła czy pokrojone suszone pomidory.

Dlaczego warto jeść owsiankę?

Płatki owsiane są dobrym źródłem węglowodanów i błonnika. Zawierają także więcej białka i tłuszczu niż większość zbóż. Pół szklanki (78 gramów) suchych płatków owsianych zaspokaja jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na magnez i jedną piątą zapotrzebowania na żelazo.

Regularne jedzenie płatków owsianych wspiera zdrowe serce, pomaga obniżyć cholesterol i poziom cukru we krwi. Owsianka jest polecana osobom na dietach odchudzających.

