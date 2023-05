Zielone szparagi w cieście z majonezem wasabi. Prosty przepis na szparagowy sezon

– Inspiracją dla tego dania są popularne w azjatyckich restauracjach i barach krewetki w tempurze, czyli po prostu krewetki w cieście. Ja postanowiłem zastąpić krewetkę szparagami – mówi Leszek Wodnicki.

Jak zrobić tempurę?

– Do ciasta dodałem migdały, one nadają dodatkowej chrupkości – tłumaczy Leszek Wodnicki. Ciasto powinno mieć konsystencję podobną do ciasta naleśnikowego. – Wyznacznikiem jest to, jak ciasto trzyma się szparagów. Nie powinno spływać, tylko trzymać się warzywa. Ja lubię, kiedy tego ciasta jest dużo. Jeśli jest zbyt rzadkie, dodajemy więcej mąki, jeśli za gęste, odrobinę wody – radzi.

Kucharz podpowiada też opcję dla leniwych. – Na półkach z azjatyckimi produktami można kupić gotową tempurę, wystarczy tylko rozrobić ją z wodą. Oczywiście ja zawsze polecam samodzielne wykonanie takiego ciasta, to nie jest trudne – mówi.

Jak zrobić idealne szparagi w cieście?

– Krótka obróbka termiczna jest tu kluczowa, bo przecież szparagi możemy jeść na surowo. Smażymy, aż ciasto będzie złote, kładziemy szparagi na olej partiami. Ja wykorzystałem olej słonecznikowy – dodaje Leszek Wodnicki. Usmażone szparagi trzeba odsączyć na papierze i koniecznie podawać od razu. – Wtedy są najlepsze i idealnie chrupiące! – mówi Wodnicki.

Dodatkiem do szparagów jest nawiązujący do kuchni azjatyckiej majonez z dodatkiem wasabi. Ale wyjątkowego smaku nadaje mu sok z cytryny i skórka cytrynowa. – Szparagi w cieście to przystawka na każdą okazję. Idealna na wiosenne spotkania z przyjaciółmi – zachęca Leszek Wodnicki.

Przepis: Zielone szparagi w cieście z majonezem wasabi Prosta przekąska na sezon szparagowy. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g majonezu

1 łyżka skórki otartej z cytryny

4 łyżki soku z cytryny

1 łyżeczka pasty wasabi

sól

500 g zielonych szparagów

100 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka posiekanych migdałów w płatkach

3 białka

100 ml mleka

ok. 150 ml zimnej wody

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (co sobotę) na wprost.pl.

