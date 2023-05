Jak zrobić mleko sosnowe? Wyjątkowy napój z dodatkiem pędów sosny

Mleko sosnowe to po prostu ciepłe mleko z dodatkiem pędów sosny. Takie mleko dobrze jest wypić wieczorem, ponieważ dzięki lekkim właściwościom uspokajającym wspomoże dobry sen. Mleko sosnowe sprawdzi się też przy infekcjach dróg oddechowych i na wzmocnienie odporności.

Jak zrobić mleko sosnowe?

Kilka oczyszczonych pędów sosny (także obranych z brązowych łusek) zalej ciepłym mlekiem i odczekaj kilka minut. Im bardziej intensywny smak chcesz uzyskać, tym więcej pędów dodaj. Pędy można pokroić na mniejsze kawałki. Choć mleko z pędami wygląda efektownie, wygodniej je odcedzić, ale to już kwestia indywidualnych upodobań. Mleko sosnowe można dosłodzić odrobiną miodu, albo dodać do niego słodki syrop sosnowy. Krowie mleko można zastąpić dowolnym napojem roślinnym. Sprawdzi się tu niesłodzone mleko migdałowe, ale można sięgnąć też po tłuste napoje roślinne dedykowane do kawy. Taki napój będzie bardziej słodki i kaloryczny. Z sosną dobrze skomponują się mleka o smaku waniliowym. Takie można zrobić też samemu, dodając do ciepłego mleka lub napoju roślinnego odrobinę wanilii.

RADA: mleko sosnowe, podobnie jak herbatkę sosnową można zrobić także z igieł sosny. To opcja dostępna przez cały rok, także zimą. Wtedy wystarczy igły sosny zalać gorącą wodą albo mlekiem.

Mleko sosnowe z kwiatów sosny

To prawdziwy rarytas, a takie mleko, jeśli kwiaty są już dojrzałe, będzie miało lekko żółtą barwę, dzięki pyłkowi. Kwiaty sosny podobnie jak pędy, wystarczy zalać ciepłym mlekiem i chwilę odczekać. Kwiaty sosny, szczególnie te młode, można jeść w całości: są wyjątkowo smaczne i orzeźwiające. Dlatego kwiaty sosny można z mlekiem np. zmiksować – najlepiej wtedy wykorzystać same, charakterystyczne kuleczki. Jednak tu warto uważać z ilością i dobrać proporcje w zależności od własnych upodobań. Nie każdy polubi mocny, sosnowy smak.

Mleko sosnowe do kąpieli

Mleko z pędami sosny można także dodawać do relaksującej kąpieli. Wówczas można zalać gorącym mlekiem nieco więcej pędów. Taka kąpiel zadziała uspokajająco, odświeżająco na skórę i oczyszczająco na drogi oddechowe. Mleko wystarczy dodać do wanny z wodą.

