Proste lody czekoladowe bez maszynki. Potrzebne są tylko trzy składniki

Zrobienie domowych lodów wcale nie jest trudne. Jedyne co jest potrzebne, to cierpliwość w czekaniu, aż się zamrożą. Samo ich przygotowanie zajmie ci 10 minut.

Ulubione lody Włochów, a co lubią Polacy?

Lody czekoladowe na pierwszym miejscu stawiają Włosi i Niemcy. A jak jest w Polsce? Wg badania przeprowadzonego cztery lata temu przez ośrodek badawczy Kantar (na zlecenie LOTTE Wedel) Polacy najczęściej jedzą lody we własnym domu. To jeden z ulubionych deserów, bo co czwarty ankietowany Polak, kiedy ma ochotę na coś słodkiego, sięga właśnie po lody. Najchętniej to lody śmietankowe i waniliowe, ale podium zamykają lody czekoladowe.

Jak zrobić domowe lody czekoladowe?

Sekretem tych lodów jest puszysta śmietanka i słodkie, gęste mleko. Te składniki sprawią, że lody będą idealnie kremowe. Ważne jest, aby ubitą śmietanę mieszać z resztą składników delikatnie, a masa z mleka i czekolady nie może być ciepła. Jeśli chcesz podkręcić intensywność smaku, możesz do lodów dodać jeszcze łyżkę gorzkiego kakao (dodaj je do mleka wymieszanego z czekoladą). Do lodów oprócz kawałków czekolady można dodać też posiekane kolorowe żelki, orzechy, suszone owoce czy wiórki kokosowe.

Gotowe lody najlepiej podawać w pucharkach. Można je jeść same lub udekorować. Sprawdzi się tu bita śmietana, bakalie, a w wersji dla dorosłych odrobina likieru (np. wiśniowego). Domowe lody można też dodać do filiżanki czarnej, gorzkiej kawy. Można także polać je gorącą czekoladą – w zależności od upodobań białą, gorzką lub mleczną.

Przepis: Czekoladowe lody bez maszynki Pyszny deser nie tylko na upalne dni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 godz. Liczba porcji 4 Składniki puszka skondensowanego, słodzonego mleka (400 g)

300 g śmietanki 36%

150 g gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCzekoladę podziel na dwie części. Połowę rozpuść w kąpieli wodnej lub mikrofali, połowę zetrzyj lub posiekaj na kawałki. Czekoladę lekko ostudź (musi pozostać płynna) i wymieszaj z zimnym mlekiem skondensowanym. Możesz użyć blendera. Śmietankę ubij na sztywno. Zrób lodyUbitą śmietanę delikatnie wmieszaj w masę z mleka i czekolady. Na koniec dodaj czekoladowe kawałki. Przełóż do naczynia i włóż do zamrażarki na co najmniej 5-6 godzin.

Czytaj też:

Dlaczego czekolada tak nam smakuje? Zaskakujące wyniki eksperymentuCzytaj też:

To prawdopodobnie najzdrowsze lody świata. Wystarczą dwa składniki