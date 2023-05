Suszone owoce na odchudzanie – czy warto je jeść, jakie spożywać i w jakiej ilości

Suszone owoce to doskonała przekąska nie tylko, gdy jesteśmy na diecie odchudzającej. Warto po nie sięgać jak najczęściej, bo pozwalają ograniczyć spożycie tuczących i niezdrowych słodyczy oraz słonych przekąsek, a także są źródłem cennych składników odżywczych. Na rynku dostępne są różne suszone owoce. Wśród nich znajdziemy zarówno owoce krajowe, czyli suszone jabłka, suszone gruszki, suszone śliwki, suszone morele, jak i na przykład suszone winogrona (rodzynki), daktyle, figi oraz banany. Coraz łatwiej dostępne są także inne egzotyczne owoce suszone np. jagody goi i jagody acai, które są wyjątkowo bogate nie tylko w błonnik pokarmowy, ale także związki niewystępujące w owocach naszej strefy klimatycznej.

Warto wiedzieć, że suszone owoce, choć zdrowe, nie powinny być spożywane w dużych ilościach. Suszone owoce są bardziej kaloryczne niż świeże owoce, co ma związek z usunięciem z nich wody w procesie suszenia. Z tego względu w suszonych owocach znajduje się sporo kalorii, jednak jest dla nich miejsce w diecie odchudzającej. Podstawą korzystania z prozdrowotnych właściwości suszonych owoców jest umiar. Mogą one stanowić słodką przekąskę lub dodatek np. do domowych wypieków, muesli i jogurtu, jednak nie powinny być spożywane w nadmiarze.

Jak wybrać zdrowe suszone owoce?

Istotną kwestią jest wybór suszonych owoców. Najlepiej samodzielnie wysuszyć świeże owoce, bo wówczas zyskamy pewność, że nie będą one źródłem chemicznych substancji m.in. siarki i innych konserwantów. Do konserwacji owoców suszonych czasami stosowany jest olej mineralny, który znajduje również zastosowanie w produkcji oleju silnikowego, co sprawia, że z pozoru zdrowa przekąska, może nam zaszkodzić.

Kupując suszone owoce na wagę, warto również sprawdzić, czy nie mają one stęchłego zapachu, który może wskazywać na obecność zarodników pleśni i grzybów. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał owoców suszonych ze sklepu, najlepiej sięgać po produkty z rolnictwa ekologicznego.

Dlaczego warto spożywać suszone owoce na diecie odchudzającej?

Suszone owoce mają bardzo wysokie wartości odżywcze. Dostarczają do organizmu witaminy, składniki mineralne oraz inne substancje, które w pozytywny sposób wpływają na poprawę ogólnego stanu zdrowia oraz ułatwiają pracę układu pokarmowego. W ich składzie znajdziemy m.in. przyśpieszający utratę wagi błonnik pokarmowy i naturalne przeciwutleniacze, które spowalniają procesy starzenia się organizmu i zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób np. nowotworów.

W przeciwieństwie do świeżych owoców suszone owoce ograniczają apetyt, zapewniając długie uczucie sytości i zapobiegając nagłym napadom głodu. Z tego względu doskonale sprawdzają się jako zdrowa przekąska, po którą warto sięgać pomiędzy posiłkami głównymi. Warto również wiedzieć, że jedząc suszone owoce, możemy zaspokoić ochotę na słodkie pokarmy i zapobiegać spadkowi formy, który pojawia się w krótkim czasie od spożycia słodyczy. Co ważne – większość suszonych owoców ma niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że nie podnoszą one gwałtownie poziomu cukru we krwi. Tempo przyswajania cukru z owoców suszonych jest wolniejsze niż w przypadku owoców świeżych, dzięki czemu zapobiegają podjadaniu pomiędzy posiłkami.

Suszone owoce to prawdziwa bomba odżywczych związków, które pomagają uzupełniać niedobory żywieniowe. Świeży owoc także dostarcza to organizmu wiele cennych związków, jednak w owocach suszonych są one bardziej skoncentrowane. Suszone owoce dostarczają do organizmu m.in. witaminę C, witaminy z grupy B, kwas foliowy, magnez, żelazo, potas oraz wapń. Zawartość witamin i minerałów zależna jest od rodzaju suszonych owoców.

Jakie suszone owoce warto jeść na odchudzanie?

Wybór suszonych owoców jest ogromny. Dla osób, które stosują dietę odchudzającą, polecane są m.in.:



śliwki suszone,

suszone morele,

figi i daktyle,

suszone jagody goji i jagody acai,

suszone jabłka.

Suszone śliwki i suszone morele na odchudzanie

Suszone śliwki to owoce, które sprzyjają utracie wagi, zapewniając długie uczucie sytości, przyśpieszając przemianę materii, spowalniając przyswajanie cukrów oraz usprawniając proces spalania tkanki tłuszczowej. Co więcej, suszone śliwki mają działanie przeczyszczające, usprawniają usuwanie toksyn z organizmu i redukują uczucie głodu.

Suszone morele również stanowią cenny składnik diety odchudzającej. Spożywanie suszonych moreli pomaga m.in. wzbogacić dietę w potas, magnez i żelazo oraz cenne witaminy. Suszone morele działają w sposób podobny jak suszone śliwki – gwarantują zwiększenie przemiany materii, są źródłem substancji stymulujących wypróżnienia, a także dostarczają do organizmu wyjątkowo dużo błonnika pokarmowego oraz utrzymują pełny żołądek, zapewniając długie uczucie sytości. Co ważne – suszone morele są niskokaloryczne.

Inne owoce suszone także warto włączyć do swojej diety. Witaminy, minerały, błonnik pokarmowy, a także antyoksydanty dostarczają do naszego organizmu również suszone jabłka, rodzynki, suszone jagody acai i goji oraz suszone gruszki. W przypadku suszonych jabłek, śliwek i gruszek warto zwrócić uwagę, czy faktycznie wybieramy owoce suszone – te owoce często są również wędzone – w takiej formie nie służą zdrowiu.

Jak stosować suszone owoce na odchudzanie?

Właściwości suszonych owoców powodują, że skutecznie wspomagają one przemianę materii, co zapewnia szybszy spadek masy ciała. Zawartość pektyn sprawia, że suszone owoce ograniczają wchłanianie glukozy oraz obniżają poziom cholesterolu, dzięki czemu chronią przed wieloma poważnymi chorobami.

Zalet spożywania owoców suszonych na diecie odchudzającej jest wiele. Należy jednak pamiętać, że standardowa porcja zdrowych owoców suszonych nie może przekraczać ¼ szklanki, czyli około 40 g – tyle owoców suszonych wystarczy, aby odczuć ich pozytywny wpływ na organizm i efekty odchudzania oraz uniknąć ryzyka związanego z dostarczaniem do organizmu nadprogramowych kalorii. Co więcej, trzeba kaloryczność wszystkich składników diety odchudzającej dostosować do indywidualnego zapotrzebowania organizmu.

