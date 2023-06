Sprawdzony przepis na drożdżówki z rabarbarem i kruszonką. Te drożdżówki zawsze się udają

Kupne drożdżówki mogą się schować – te domowe nie tylko rewelacyjnie smakują, ale i wypełnią całe mieszkanie zapachem drożdżowego ciasta. Są idealne do porannej kawy, można je zabrać do pracy albo na wycieczkę za miasto

Jak zrobić dobre ciasto na drożdżówki?

Postaw na dobre składniki: przede wszystkim świeże drożdże, dobre jajka i masło. Kluczem do udanego ciasta drożdżowego jest odpowiednie wyrobienie. Pomocny tu będzie robot z hakiem do wyrabiania ciasta drożdżowego, ale oczywiście można zrobić to ręcznie (są tacy, którzy uważają, że to najlepszy sposób na rozładowanie stresu).

O czym pamiętać robiąc drożdżówki w rabarbarem i kruszonką?

Rabarbar dobrze jest obtoczyć w cukrze, jak w naszym przepisie, ale nie jest to konieczne. Jednak dzięki temu zabiegowi, rabarbar nie będzie suchy, a cukier sprawi, że lekko puści sok. Do cukru można też odrobinę cynamonu albo cukru waniliowego. Sekretem tych drożdżówek jest kruszonka. Ważne jest, aby do jej zrobienia użyć schłodzonego masła.

Drożdżówki z rabarbarem nie muszą być okrągłe. Możesz zrobić drożdżówki o innym kształcie – np. rabarbarowe ślimaczki czy koperty. Jeśli kochasz naprawdę słodkie drożdżówki, upieczone już bułeczki możesz dodatkowo polać lukrem (zrobisz go, mieszając cukier puder z sokiem z cytryny).

Z naszego przepisu wychodzi ok. 8-12 drożdżówek, w zależności od tego, jak duże bułeczki zrobisz. Ten sam przepis możesz wykorzystać, aby zrobić drożdżówki z innymi sezonowymi owocami: truskawkami, porzeczkami czy malinami. My szczególnie polecamy spróbować połączenia rabarbaru i truskawek.

Przepis: Drożdżówki z rabarbarem i kruszonką Słodkie, drożdżowe bułeczki z sezonowymi owocami i pyszną kruszonką. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 10 Składniki 500 g mąki pszennej

1 szklanka ciepłego mleka

50 g świeżych drożdży

3-4 łyżki cukru

pół kostki roztopionego masła

2 żółtka

szczypta soli

Kruszonka: 100 g mąki, 60 g cukru, 60 g masła

Nadzienie: 3-4 gałązki rabarbaru, 3 łyżki cukru

dodatkowo: 1 żółtko, łyżka mleka Sposób przygotowania Zrób zaczyn drożdżowyDrożdże wymieszaj z częścią ciepłego mleka, dodaj łyżkę mąki i część cukru, odstaw na 10 minut, aż zaczyn zacznie pracować. W tym czasie przesiej mąkę i uszykuj resztę składników. Zrób ciasto drożdżoweDo mąki wymieszanej z solą i cukrem dodaj żółtka, ciepłe mleko, żółtka, masło i zaczyn drożdżowy. Wyrabiaj wszystko 10-15 minut mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego. Jeśli wyrabiasz ręcznie, dodawaj masło porcjami, stopniowo wgniatając je w ciasto. Wyrobione ciasto przykryj ściereczką i odstaw na ok. 40 minut do wyrośnięcia. Uszykuj nadzienieRabarbar pokrój na drobne kawałki (jeśli jest starszy, to obierz z łykowatej skórki) i obtocz w cukrze. Zrób kruszonkęZimne masło wymieszaj z mąką i cukrem (np. przy pomocy widelca). Upiecz drożdżówkiPiekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Ciasto podziel na mniejsze części, formuj kulki i spłaszczone układaj na wyłożonej papierem blasze. Wgłębienia na nadzienie serowe możesz zrobić dociskając ciasto dnem szklanki lub innego naczynia. Wypełnij wgłębienie rabarbarem, przykryj drożdżówki i odstaw jeszcze na ok. 10-15 minut. Rozbełtaj żółtko z mlekiem i posmaruj brzegi drożdżówek. Posyp kruszonką.rnPiecz ok. 25 minut.

