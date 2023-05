Jak zrobić cake pops czyli słynne lizaki z ciasta? Wypróbuj ten przepis, a twoje dzieci będą zachwycone

Cake pops to bardzo popularny przysmak w Ameryce, ale nie tylko. Lizaki z ciasta coraz częściej pojawiają się i na polskich stołach – są bardzo modnym elementem słodkich bufetów podczas wesel, chrzcin czy komunii. Efektowne lizaki z ciasta można w łatwy sposób zrobić w domu.

Z jakiego ciasta zrobić cake pops?

Lizaki robi się z gotowego już ciasta. Najlepiej wykorzystać do tego ciasto biszkoptowe, ale może to być także babka piaskowa czy muffinki. Jeśli nie masz ciasta w domu i nie masz czasu go przygotowywać, kup gotowe, albo sięgnij po zwykłe biszkopty – z nich również można zrobić ciasteczkowe lizaki. Do lizaków z ciasta będą się nadawały również ciasta czekoladowe (np. muffinki). Będą dobrą podstawą do ciemnych lizaków o mocno czekoladowym smaku) Ciasto trzeba rozdrobnić. Można to zrobić ręcznie, ale najlepszą opcją jest wykorzystanie blendera, który dokładnie rozkruszy i rozdrobni ciasto.

Co dodać do lizaków z ciasta?

Zasada jest bardzo prosta: smak lizaków jest zależny od dodatków. My w naszym przepisie proponujemy lizaki z dodatkiem masła orzechowego. Ale zamiast niego można dodać np. krem orzechowo-czekoladowy lub czekoladowy. Można też dodać więcej serka mascarpone i doprawić ciastka skórką z cytryny lub pomarańczy. Ze smakiem lizaków można eksperymentować i dodać coś specjalnego od siebie (np. cynamon lub liofilizowane, rozkruszone owoce czy odrobinę rumu w wersji dla dorosłych).

Lizaki macza się w czekoladzie. Jeśli chcesz wykorzystać jasną czekoladę (białą lub różową) postaw na cake pops zrobione z jasnej masy (czekoladowe, ciemne kulki mogą prześwitywać spod warstwy jasnej czekolady). Lizaki oblane czekoladą można ozdabiać w dowolny sposób – obtoczyć je w posypce, gorzkim kakao, wiórkach kokosowych czy orzechach.

Przepis: Cake pops czyli lizaki z ciasta Kolorowy deser dla dzieci (i nie tylko) Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 g ciasta biszkoptowego

150 g serka mascarpone

100 g masła orzechowego

200 g czekolady (najlepiej gorzkiej)

1 łyżka oleju kokosowego

kolorowe posypki Sposób przygotowania Przygotuj masę na cake popsBiszkopt rozdrobnij za pomocą blendera. Serek mascarpone wymieszaj z masłem orzechowym, dodaj do ciasta i ugnieć na jednolitą masę. Schłodź ciasto w lodówce lub zamrażarce. Zrób lizakiZe schłodzonego ciasta uformuj kulki. Schłodź je dodatkowo przez ok. 10 minut w zamrażarce. Czekoladę z olejem rozpuść (w mikrofali lub w kąpieli wodnej). Maczaj w czekoladzie patyczki i wbijaj kulki. Ponownie odstaw do schłodzenia, aby patyczki dobrze się trzymały. Rozpuść znowu czekoladę, jeśli zdążyła zastygnąć. Dobrze schłodzone lizaki maczaj w czekoladzie, a następnie obtaczaj w kolorowej posypce. rnOdstaw do zastygnięcia – lizaki wbij w kawałek styropianu, kartonu lub włóż do szklanki z sypkim produktem (np. cukrem).

Czytaj też:

Ciasto red velvet. Sprawdzony przepis na amerykański przebójCzytaj też:

Proste ciasto z rabarbarem. Sprawdzony przepis na sezonowy deser