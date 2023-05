Proste ciasto z rabarbarem. Sprawdzony przepis na sezonowy deser

Sezon na rabarbar to późna wiosna i lato. Kwaśny rabarbar to idealny dodatek do deserów, w tym ciast. My polecamy zrobić jedno z najprostszych rabarbarowych ciast. Robi się je szybko i nie znamy nikogo, komu ciasto z tego przepisu nie wyszło.

Jak zrobić ciasto z rabarbarem?

Jednym z sekretów tego ciasta jest porządne zmiksowanie jajek z cukrem. Cukier musi się rozpuścić, a masa ma być puszysta i jasna. Najlepiej użyć do ego dowolnego miksera. Kolejne składniki również można wmieszać w ciasto mikserem, jednak najlepiej zmniejszyć już obroty. Młody rabarbar można kroić razem ze skórką, jeśli widzisz, że jest łykowaty – obierz go. Rabarbar podczas pieczenia zatopi się w cieście, dzięki temu czujesz smak rabarbaru przy każdym kęsie.

Ciasto z rabarbarem – dodaj coś od siebie

Jeśli lubisz kulinarne eksperymenty i zawsze dodajesz coś od siebie, to proste ciasto z rabarbarem również daje ci pole do popisu. Przede wszystkim do ciasta, oprócz rabarbaru, możesz też dodać inne owoce. W towarzystwie rabarbaru doskonale sprawdzą się też truskawki. Ciasto możesz także posypać kruszonką (to podpowiedź przede wszystkim dla tych, którzy mają w zamrażarce resztki kruchego ciasta, które zostały z przygotowywania kruchych tart czy ciasteczek – zmrożone kruche ciasto wystarczy zetrzeć na tarce i posypać nim ciasto rabarbarowe przed włożeniem do piekarnika).

Ciasto rabarbarowe można jeść od razu, ale naszym zdaniem najlepsze jest na drugi dzień – bo staje się jeszcze bardziej wilgotne. Najlepiej podawać je jedynie posypane cukrem pudrem.

Przepis: Szybkie ciasto z rabarbarem Sezonowe ciasto z rabarbarem, które zrobisz w mniej, niż godzinę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 12 Składniki 2-3 łodygi rabarbaru

1,5 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej

szczypta soli

3/4 szklanki cukru,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka esencji waniliowej lub migdałowej

5 jajek

kostka (200 g masła)

cukier puder do dekoracji. Sposób przygotowania Uszykuj składnikiObie mąki, proszek do pieczenia i szczyptę soli wymieszaj w osobnej misce. Masło rozpuść i odstaw do wystudzenia. Jajka zmiksuj na jasną i puszystą masę z cukrem i esencją waniliową lub migdałową. Rabarbar pokrój na kawałki. Zrób ciastoDo masy z jajek i cukru dodaj powoli mąkę i rozpuszczone masło miksując na wolnych obrotach. Przelej ciasto do dużej tortownicy lub prostokątnej blaszki. Posyp kawałkami rabarbaru. Piecz ok. 40 minut w 180 stopniach Celsjusza. Posyp cukrem pudrem przed podaniem.

Czytaj też:

Szparagi i truskawki? Zrób z nich sałatkę z waniliowym dressingiem!Czytaj też:

Rabarbar idealnie sprawdzi się nawet podczas diety. Jedzcie i wskoczcie w ukochane jeansy