Co daje marynowanie mięsa? Poznaj przepis na marynatę bulgogi do karkówki z grilla

Chociaż grillowanie czy pieczenie w ognisku nie należy do najzdrowszych sposobów przyrządzania mięsa, ma wciąż wielu zwolenników. Ważne jest, żeby nie grillować mięsa w płomieniach ognia, tylko na żarzących się węglach. A to dlatego, że pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcz skapujący z mięsa dostaje się do ognia. Powstają wtedy niekorzystnie działające na zdrowie związki, między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworów. Aby nie doszło do powstania szkodliwych związków, mięso powinno być grillowane na specjalnych tackach. Ważne jest, aby nie doprowadzać go do zwęglenia. Jeśli jednak potrawy z grilla przygotowujemy sporadycznie, nie ma co obawiać się o zdrowie.

Dlaczego warto zamarynować mięso przed grillowaniem?

Żeby mięso czy ryby przygotowane na grillu miały dobry smak, były soczyste i miękkie, należy je uprzednio zamarynować. Ale to nie jedyna korzyść, jaką daje marynata. Ścina ona białko zawarte w mięsie i dzięki temu krócej można je grillować. Trzeba też pamiętać, że ważny jest czas, na jaki zostawiamy mięso w marynacie. Powinno spędzić w niej minimum kilka godzin, a najlepiej całą noc. Ryby oraz warzywa potrzebują znacznie mniej czasu, by wchłonąć wszystkie aromaty przypraw. Warto pamiętać, by nie wyrzucać marynaty, po wyciągnięciu z niej mięsa lub warzyw. Będzie nią można podlewać nią produkty podczas grillowania lub smażenia.

Co dodać do marynaty do mięs?

Głównymi składnikami marynat do mięs są zioła, które nadają mu smak i aromat. Sprawiają, że nie jest potrzebna duża ilość soli do przyprawienia mięsa. Warto też, żeby w marynacie znalazł się ocet lub sok z cytrusów, bądź owoców tropikalnych. To właśnie zawarte w nich kwasy i enzymy zmiękczają mięso i przedłużają jego świeżość. Marynatę najlepiej przygotowywać na bazie oliwy z oliwek, oleju z pestek winogron czy oleju rzepakowego. Chociaż wybór gotowych marynat do mięs jest duży, najzdrowiej jest marynatę przygotować samemu.

Wypróbuj przepis na marynatę do karkówki lub wołowiny z grilla

Przepis: Marynata bulgogi do karkówki Marynata do mięs z grilla Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tajska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Składniki 400 g karkówki

olej do smażenia (np. sezamowy)

½ średniej marchewki, pokrojonej w grubą zapałkę

½ średniej cebuli, pokrojonej w grubsze piórka

4-5 zielonych cebulek, biała część w całości, zielona posiekana

prażony sezam, do posypania

Marynata:

4 łyżki (60 ml) sosu sojowego

½ szklanki (125 ml) wody

4 łyżeczki (20 m) oleju sezamowego

2½ łyżki (35 g) cukru

3 łyżki zielonej cebulki lub pora, tylko biała część, drobno posiekana

2 łyżki drobno posiekanego czosnku (4 duże ząbki)

2 łyżki cebuli, drobno posiekanej

⅛ łyżeczki czarnego pieprzu, świeżo zmielonego

opcjonalnie: 1 łyżka syropu ryżowego, kukurydzianego lub miodu Sposób przygotowania Przygotuj marynatęSos sojowy wymieszaj z wodą i olejem sezamowym, zalej tym drobno posiekaną zieloną cebulkę, czosnek i cebulę. Dodaj pieprz oraz syrop ryżowy lub miód i wymieszaj. Karkówkę włóż do marynaty, wymieszaj dobrze, wmasowując marynatę w mięso przez kilka minut. Odstaw przynajmniej na godzinę w temperaturze pokojowej lub wstaw na noc do lodówki. Usmaż mięso na grilluZamarynowane mięso przełóż na sito, odcedź z nadmiaru marynaty. Włóż na tackę, którą posmaruj uprzednio cienką warstwą oleju (sezamowy podkreśli smak dania). Karkówkę wymieszaj z białymi kawałkami zielonej cebulki oraz marchewką i cebulą. Grilluj krótko na mocno rozgrzanym grillu, mieszając, aż warzywa zmiękną i mięso straci surowość, a na tacce pozostanie jeszcze trochę sosu. Posyp posiekaną zieloną cebulką i prażonym sezamem.

