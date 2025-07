Latem robi furorę. Dietetyk ostrzega: to może być najgorsza kawa na rynku

Gdy na dworze robi się gorąco Polacy chętnie sięgają po gotowe „kawy” sprzedawane w popularnych dyskontach, na przykład mrożoną. Sklepowe półki uginają się od różnego rodzaju produktów, które kuszą przystępną ceną i chwytliwymi nazwami. Wiele osób postrzega jako alternatywę dla klasycznej „małej czarnej”– wygodne rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w podróży i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Przestrzega przed tym dietetyk Bartek Szemraj w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. „To jest prawdopodobnie najgorsza kawa na rynku, a cały czas mnóstwo ludzi ją pije” – ubolewa ekspert.

Takiej kawy lepiej unikaj jak ognia

Specjalista stanowczo odradza zakup gotowych produktów ice coffee milk espresso marki Cafe d'Or sprzedawanych w niewielkich kubeczkach zwykle o pojemności 230 mililitrów. Choć ich nazwa może sugerować coś innego, w rzeczywistości mają z kawą niewiele wspólnego. To tak naprawdę napoje mleczno-kawowe. Jedna wspomniana wcześniej porcja takiego przysmaku dostarcza ponad 26 gramów cukru. Dla porównania mała puszka coli (230 mililitrów) dostarcza średnio 24 gramów tego składnika.

Nie pijcie tego [...] To jest kosmos [...] Nie trzeba się naprawdę znać na składzie, żeby czytając go zobaczyć, że coś tu jest nie tak. Mamy pierwszy składnik – mleko częściowo odtłuszczone (87 procent). Potem jest uwaga płynny ekstrakt kawowy (4,9 procent) [...] cukier, syrop ze skarmelizowanego cukru, czyli znowu cukier. Potem jest skrobia modyfikowana, czyli znowu cukier i stabilizatory – zauważa Bartek Szmeraj.

Spożywanie gotowych kaw mrożonych tego typu, zwłaszcza regularne, może mieć bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do wystąpienia wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład otyłość, insulinooporność czy cukrzyca typu drugiego. Wiele negatywnych zmian w funkcjonowaniu organizmu można zauważyć już w krótkim czasie po wypiciu napoju. Dochodzi bowiem do nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi. Często towarzyszą mu takie objawy jak na przykład:

senność,

zmęczenie,

bóle i zawroty głowy

nudności

napady głodu.

„Ten produkt moim zdaniem nie powinien być sprzedawany. A jeżeli ma być sprzedawany, to powinno być jasno określone, co to konkretnie jest. Bo każdy, kto bierze ten produkt i go nie sprawdzi, myśli sobie prawdopodobnie, że to jest kawa z odrobiną mleka” – podsumowuje ekspert.

Jak zrobić mrożoną kawę w domu?

Zrobienie zdrowszej wersji mrożonej kawy nie jest trudne i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Wystarczy zaparzyć espresso, dodać do niego zimną wodę i całość zmiksować, by uzyskać efekt piany. Na koniec wystarczy wzbogacić gotowy napój o kilka kostek lodu. To klasyczna wersja mrożonej kawy (bez dodatków). Jeśli chcecie, możecie, zamiast wody, użyć mleka lub napoju roślinnego.

