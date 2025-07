Lekka, soczysta i gotowa w 10 minut. Ta sałatka to letni hit w mojej kuchni. Wypróbuj przepis

Idealna kolacja powinna być lekka, a zarazem pożywna i sycąca. Dlatego różnego rodzaju sałatki świetnie sprawdzają się jako ostatni posiłek przed snem. Ich niewątpliwą zaletą jest też to, że zwykle nie wymagają wiele pracy. Można je przygotować na mnóstwo różnych sposobów z tego, co akurat mamy pod ręką. Latem warto sięgać po sezonowe owoce. Doskonale łączą się z rozmaitymi składnikami. Tym razem postawiłam na minimalizm i postanowiłam zrobić prostą sałatkę z pięciu składników. Syci na długo, a w dodatku nawadnia i gasi pragnienie. Zobacz, w czym tkwi jego sekret.

Jak zrobić pożywną i lekką sałatkę na kolację?

Ta sałatka powstaje z kilku tanich i łatwo dostępnych składników – arbuza, melona, fety, miodu i soku z cytryny. Jej największa siła tkwi w prostocie oraz szybkości przygotowania. Na dobrą sprawę wystarczy pokroić poszczególne składniki i je ze sobą wymieszać, by stworzyć pyszny, odżywczy i lekki posiłek, idealny na kolację lub późny lunch. Jeśli chcesz nadać mu bardziej orzeźwiający charakter, dodaj do niego listki świeżej mięty. Przekąska najlepiej smakuje od razu po zrobieniu. Można też śmiało zabrać ją ze sobą do pracy lub na piknik.

Przepis: Letnia sałatka z mango, arbuzem i fetą Ta przekąska nawadnia, orzeźwia i syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 388 Składniki 160 g arbuza

1 mango

100 g fety

1 łyżka soku z limonki lub cytryny

1 łyżeczka naturalnego miodu

10-15 listków mięty (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUsuń pestki z arbuza. Obierz mango ze skórki. Usuń pestkę. Pokrój owoce na mniejsze kawałki. Pokrusz fetę. Umyj l i osusz listki mięty. Łączenie składnikówWymieszaj ostrożnie mango, arbuza i fetę. Polej całość sokiem z cytryny i miodem. Jeszcze raz wszystko wymieszaj. Dorzuć listki mięty.

Czemu sałatka z arbuzem i fetą to dobry pomysł na kolację?

Ta przekąska – mimo całej swojej prostoty – zapewnia uczucie sytości na długo. Wszystko za sprawą fety, która zawiera sporo białka (około 14 g w 100 gramach). To właśnie ten składnik hamuje głód. Jednocześnie usprawnia przemianę materii. Jego trawienie wiąże się z większych wydatkiem energetycznym. W efekcie organizm szybciej spala kalorie. Dlatego sałatka z mango, arbuzem i serem to świetna propozycja dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Można się nią zajadać nie tylko na kolację. Świetnie sprawdzi się też na drugie śniadanie. Warto jednak pamiętać, że skuteczna utrata wagi zależy od kilku czynników. Włączenie do diety jednej letniej sałatki nie wystarczy. Liczy się też aktywność fizyczna i konsekwencja w działaniu.

