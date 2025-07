Pijesz piwo bezalkoholowe? Dietetyk mówi, jak działa na organizm. Zwróć uwagę na 1 szczegół

Coraz więcej osób w naszym kraju rezygnuje z alkoholu. To bardzo dobry wybór, ponieważ ma on szkodliwy wpływ na nasz organizm. Jego picie może prowadzić do chorób wątroby, zwiększać ryzyko chorób serca i nowotworów, osłabiać układ odpornościowy. Latem jednak często mamy ochotę na zimne piwo. Doskonałym zamiennikiem klasycznej wersji jest piwo bezalkoholowe, a dokładnie piwo zawierające 0,0% alkoholu. Nie tylko pozwala cieszyć się smakiem tego napoju, ale także korzystnie wpływa na nasz organizm.

Czy picie piwa bezalkoholowego jest zdrowe?

Już od paru lat piwo bezalkoholowe staje się coraz bardziej popularne. W Polsce za piwo bezalkoholowe uważa się piwo, w którym poziom alkoholu (etanolu) wynosi poniżej 0,5% obj. Istotne jest więc, by kupując ten produkt, sprawdzać na etykiecie zawartość alkoholu deklarowaną przez producenta. Najlepiej wybierać piwo 0,0%, ponieważ tylko ono nie zawiera alkoholu. Ta różnica jest także ważna w czasie ciąży i podczas przyjmowania niektórych leków.

W opublikowanym wpisie dietetyk Miłosz Drozd zauważył, że picie piwa 0,0% niesie za sobą szereg właściwości zdrowotnych. Jak tłumaczy ekspert, węglowodany zawarte w piwie mogą wspomagać nawodnienie po wysiłku. Trzeba jednak pamiętać, że napój ten zawiera cukry, a więc nie jest lepszym wyborem niż woda lub napoje izotoniczne. Takie piwo jest niskokaloryczne. Jak zauważył specjalista, przykładowo w piwie „Lech Free 0,0%” jest nieco ponad 100 kcal w całej butelce (w 100 g znajduje się około 22 kcal), natomiast w piwie, które zawiera alkohol, jest około 250 kcal w całej butelce.

Jakie właściwości ma piwo 0,0%?

Taki napój jest bardzo dobrym źródłem polifenoli, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym i działaniem wolnych rodników. To z kolei opóźnia procesy starzenia się i zmniejsza ryzyko wielu chorób (między innymi chorób serca czy cukrzycy typu 2).

Polifenole mogą wpływać pozytywnie na nasze zdrowie, a także regenerację powysiłkową. Jeżeli jesteś aktywny/a fizycznie, „piwo zero jak najbardziej może zagościć w twojej diecie – dodał ekspert.

Kto nie powinien pić piwa bezalkoholowego?

Należy pamiętać o tym, że w piwie bezalkoholowym może znajdować się gluten (podobnie jak w piwie tradycyjnym), ponieważ najczęściej jest ono warzone z pszenicy i jęczmienia. Może więc być szkodliwe dla osób z nietolerancją glutenu lub celiakią. Takie osoby powinny dokładnie czytać etykiety i wybierać piwa oznaczone jako „bezglutenowe”. W przypadku osób chorujących na cukrzycę lepiej jest ograniczyć spożywanie tego rodzaju napojów lub całkowicie wykluczyć je z diety. Takie piwo zawiera puryny (podobnie jak piwo alkoholowe), więc nie powinny go pić osoby chorujące na dnę moczanową – dotyczy to także piwa zawierającego alkohol.

Czytaj też:

Te gotowe obiady z Biedronki poleca dietetyczka. Większość ich nawet nie zauważaCzytaj też:

Latem robi furorę. Dietetyk ostrzega: to może być najgorsza kawa na rynku