Dietetyczka kupuje w Żabce? Te 3 produkty za mniej niż 5 zł zaskoczą każdego

Czy w Żabce można znaleźć artykuły spożywcze wysokiej jakości? Jak najbardziej. Udowodniła to dietetyczka Zuzanna Zwolińska. Ekspertka wybrała się do znanej sieci dyskontów, by przejrzeć sklepowe półki i pokazać, że można jeść zdrowo, a jednocześnie nie przepłacać. Wskazała trzy produkty, które warto włączyć do codziennej diety. Każdy z nich kosztuje mniej niż 5 złotych. Ta „ściągawka” z pewnością przyda ci się podczas następnych zakupów.

Co warto kupić w Żabce za mniej niż 5 złotych?

Pierwszym produktem, jaki wymieniła dietetyczka jest serek wiejski naturalny z Piątnicy. To dobre źródło łatwoprzyswajalnych protein. Jedno opakowanie o wadze 200 gramów dostarcza aż 22 gramów. Nie znajdziemy w nim żadnych sztucznych dodatków, stabilizatorów czy zagęszczaczy. Skład jest krótki i prosty. Obejmuje tylko trzy elementy – twaróg ziarnisty, śmietankę pasteryzowaną oraz sól. Można go włączyć do jadłospisu na wiele różnych sposobów. Świetnie pasuje zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Za jedną sztukę zapłacisz tylko 3 złote i 40 groszy. Na liście polecanych przekąsek z Żabki znalazły się również orzechy Haps w małych paczkach.

Są źródłem zdrowych tłuszczów jedno- i wielonienasyconych, ale są i bardzo kaloryczne. W stu gramach mogą dostarczać nawet 700 kalorii. A takie trzydziestogramowe opakowanie daje ci większą kontrolę nad ich ilością – zwłaszcza jeśli wybierasz je jako przekąskę Kosztują 3,80 złotych [tyle wynosi cena jednego opakowania – przyp. red] – podkreśla Zuzanna Zwolińska w nagraniu opublikowanym w sieci.

Ostatnia z rekomendowanych propozycji, czyli ciasteczka Frank&Oli kosztuje 4 złote i 80 groszy. Ma prosty skład. To – jak zauważa specjalistka – głównie kokos, błonnik i czekolada bez cukru. Jedna sztuka dostarcza 241 kalorii oraz 13 gramów błonnika. Sprawdzi się w sytuacji, gdy szukasz przekąski „na szybko”.

Na co zwracać uwagę, wybierając „zdrowe” przekąski?

Pamiętaj, że nawet „zdrowe” przekąski spożywane w nadmiarze mogą wywrzeć negatywny wpływ na organizm. Dlatego nie przesadzaj z ich ilością w jadłospisie. Uważaj też na błonnik. To ważny składnik właściwie zbilansowanej diety, ale może również poważnie zaszkodzić i przyczynić się do wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, zaparcia, biegunki czy bóle brzucha. Eksperci z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej zalecają, by dzienna porcja tego składnika nie przekraczała 40 gramów. Nie zapominaj również o odpowiednim nawodnieniu (około 1,5-2 litrów płynów na dobę).

