Polacy jedzą kilogramami. Superfood naszych babć może zaszkodzić. Sprawdź, czy musisz ich unikać

Kiszonki w naszym kraju są bardzo popularne, zwłaszcza ogórki oraz kapusta. Są niezwykle smaczne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe. Zawierają naturalne probiotyki, które wspierają pracę jelit i wzmacniają odporność. Dodatkowo, związki bioaktywne powstające w procesie fermentacji mogą redukować stany zapalne w organizmie. Warto jednak pamiętać, że dla niektórych osób spożywanie kiszonek może nie być wskazane.

Kiszonki nie dla każdego – kiedy zachować ostrożność?

Kiszonki wspierają zdrowie, jednak nie wszyscy powinni spożywać je bez ograniczeń. Mają one wysoką zawartość sodu, który pochodzi głównie z dodawanej soli kuchennej. Sól pełni istotną rolę w procesie kiszenia, ponieważ hamuje rozwijanie niepożądanych mikroorganizmów. Ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na nadciśnienie, niewydolność nerek lub choroby serca. W takich przypadkach należy ograniczyć spożywanie soli.

Nadmiar soli może być szkodliwy jednak też dla osób zdrowych. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzienny limit spożycia soli dla osoby dorosłej nie powinien przekraczać 5 gramów, czyli jednej płaskiej łyżeczki. Kiszone produkty są wartościowym elementem zdrowej diety, jednak trzeba pamiętać, by zachować umiar w ich spożywaniu.

Konsekwencje nadmiaru soli w diecie

Zbyt duże spożycie soli może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zdrowotnych, między innymi do nadciśnienia, chorób serca, problemów z nerkami. Zaburza to także równowagę elektrolitową, a to z kolei może powodować zatrzymanie wody w organizmie, co objawia się na przykład cellulitem lub wzrostem masy ciała. Zwiększa się także ryzyko osteoporozy, ponieważ dochodzi do zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Nadmiar soli w diecie powoduje również wzdęcia i niestrawność (sód zaburza trawienie).

Spożywanie zbyt dużej ilości soli przez długi czas sprawia, że kubki smakowe przyzwyczajają się do tego smaku. W konsekwencji przestają reagować na jej smak, przez co trudniej kontrolować jej ilość. Koniecznie zobacz, jakie sygnały wysyła organizm przy nadmiarze soli w diecie.

Czytaj też:

Latem robi furorę. Dietetyk ostrzega: to może być najgorsza kawa na rynkuCzytaj też:

Dietetyk ostrzega: te warzywa mogą osłabiać odporność. Zobacz, czy też jesteś w grupie ryzyka