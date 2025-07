Kto zdąży przed sobotą, ten zyska. Lidl przecenia nie tylko jajka i mleko

Chyba każdy z nas dostrzega, jak dużym wydatkiem są zakupy spożywcze. Są jednak sposoby, by nieco zaoszczędzić. Choć z pozoru to tylko kilka złotych, przy większych zakupach zsumowane rabaty mogą mieć realne znaczenie. Nowa gazetka Lidla zawiera promocje, na które warto zwrócić uwagę

Tanie jajka i mleko

Jedną z nich jest specjalna oferta na jajka ściółkowe wielkości M lub L (klasa A, 10 sztuk) dostaniesz o 25 procent taniej niż zwykle. Obowiązuje jednak warunek: trzeba kupić dwa opakowania takich jajek. W przeciwnym razie zapłacisz więcej (obowiązuje wtedy regularna cena). Limit to 8 opakowań na ofertę tego supermarketu. Opakowania z różnymi rodzajami jajek można ze sobą dowolnie łączyć.

Znacznie taniej kupisz też mleko UHT 3,2% marki „Łaciate”. Przy zakupie 6 opakowań zapłacisz tylko 1 zł 99 gr za opakowanie. Oznacza to, że 6 litrów mleka w ramach tej promocji kosztuje jedynie 11 zł 94 gr. Szczegóły oferty dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Promocja, w ramach której taniej kupisz jajka i mleko, trwa od czwartku do soboty (24-26 lipca).

Co jeszcze można taniej kupić w Lidlu?

To jednak nie koniec kuszących ofert. W Lidlu warto kupić także bób – przy zakupie jednego opakowania drugie otrzymasz gratis. Limit to dwa opakowania gratis na kupon. Cena to 16 zł 99 gr za opakowanie (1 kilogram), a więc korzystając z tej promocji w takiej cenie dostaniesz aż dwa opakowania bobu. Ta oferta również obowiązuje od czwartku do soboty.

Opłaca się kupić także większą ilość wody marki „Sugaro” (1,5 litra), ponieważ przy zakupie 9 opakowań, trzy kolejne dostaniesz całkowicie gratis. Promocja obejmuje wszystkie warianty wody tej marki, ale obowiązuje przy zakupie 12 identycznych butelek. Limit to 6 butelek gratis na paragon.

