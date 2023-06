To warzywne danie będzie hitem lata. Jak zrobić stek z kalafiora?

– Moją inspiracją na to danie jest przepis jednego z izraelskich szefów kuchni, ale ja dodałem do niego puree i wyjątkową posypkę, którą można wykorzystać na wiele sposobów – mówi Leszek Wodnicki.

Jak zrobić idealny stek z kalafiora?

Kucharz radzi, aby przede wszystkim nie kroić kalafiora zbyt cienko. – 3-4 cm to minimum. Kalafior powinien być lekko chrupiący. Przecież kalafiora możemy jeść nawet na surowo, więc nie ma się czego bać. To bardzo wdzięczne warzywo – podkreśla. Kalafior jest najpierw podsmażany na złoto a dopiero potem pieczony. Kalafiora zamiast w piekarniku można też ewentualnie przygotować na grillu. To dobra opcja na letnie przyjęcia w ogrodzie.

Ziołowa posypka to uniwersalny dodatek

W przepisie robi się ją z gotowej panierki panko (trzeba jej szukać na półkach z azjatycką żywnością), ale jak podkreśla Leszek Wodnicki, bez problemu można wykorzystać także zwykłą bułkę tartą, którą wystarczy przesmażyć na maśle z ziołami i suszonymi pomidorami. – Osobiście uwielbiam tę posypkę, bo sprawdza się jako dodatek do wielu dań. Można posypać nią sałatkę, ja często dodaję ją do ryb, wystarczy położyć ją na wierzch ryby – mówi Leszek Wodnicki.

Zielone puree z cukinii

Stek z kalafiora jest podany na zielonym puree z cukinii. To łatwy do przygotowania dodatek, który można wykorzystać także do innych dań. Sekretem jest zblanszowanie cukinii oraz liści pietruszki i bazylii. Dzięki temu puree będzie miało piękny kolor.

Przepis: Stek z kalafiora z puree z cukinii i ziołową posypką Stek z kalafiora Leszka Wodnickiego. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 2 Składniki STEK

1/2 średniego kalafiora

2 gałązki tymianku

kilka ząbków czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

masło

olej bazyliowy

PUREE

2 zielone cukinie

garść liści pietruszki i bazylii (bez łodyg)

opcjonalnie 1/2 zielonej papryki lub papryczki padron

3 łyżki oliwy z oliwek

sól do smaku

woda z gotowania cukinii

ZIOŁOWA POSYPKA

garść liści pietruszki i liści bazylii

panierka panko

kilka suszonych pomidorów bez oliwy Sposób przygotowania Przygotuj składniki Przygotuj puree Zblanszuj zioła Zblanszuj cukinię Zmiksuj cukinię i zioła Przygotuj kalafior Usmaż steki Dopraw i upiecz Przygotuj posypkę Dodaj posypkę do kalafiora Nałóż danie na talerz Udekoruj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie na wprost.pl.

