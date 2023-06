Czerwona cebula to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Przygotuj z niej pyszny sos chutney

Czerwona cebula jest odmianą cebuli zwyczajnej. Pochodzi z Azji Środkowej. Ma wyrazisty smak, ale nie jest ostra, dlatego tolerują ją nawet osoby, które nie lubią jeść cebuli. Nie ma też tak intensywnego zapachu. Regularne spożywanie czerwonej cebuli korzystnie wpływa na zdrowie. Warto włączyć ją do codziennego jadłospisu.

Prozdrowotne działanie cebuli

Cebula zawiera witaminę C, witaminy z grupy B oraz witaminę E. Ma też cenne minerały: potas, siarkę, wapń, magnez, żelazo mangan, miedź oraz cynk. W jej składzie znajdziemy również beta-karoten oraz allicynę, która działa jak naturalny antybiotyk i zwalcza stany zapalne w organizmie. Zawarte w czerwonej cebuli związki siarki mają właściwości przeciwbakteryjne i antywirusowe. Dlatego syrop z cebuli wykorzystywany był w medycynie ludowej jako środek na problemy z drogami oddechowymi, kaszlem czy katarem.

Badania wskazują, że naturalne substancje roślinne tzw. flawonoidy stanowią o przeciwnowotworowym, przeciwzakrzepowym i przeciwzapalnym działaniu tego warzywa. Regularne spożywanie czerwonej cebuli reguluje ciśnienie krwi dzięki zawartym w niej antocyjanom. Ponadto regularne spożywanie czerwonej cebuli obniża też poziom cholesterolu, obniżając frakcję „złego” cholesterolu LDL.

Zastosowanie czerwonej cebuli w kuchni

Czerwoną cebulę można spożywać na surowo, podsmażoną, upieczoną, jako dodatek do sałatek, sosów, czy głównych dań. W porównaniu z białą odmianą jest zdecydowanie bardziej słodka. Wynika to z jej składu i większej zawartości cukrów prostych. Surowa zachowuje więcej składników odżywczych. Podnosi smak sałatek i surówek. Podsmażona jest natomiast świetnym składnikiem sosów do mięs i makaronów. Na bazie czerwonej cebuli przygotowuje się popularny indyjski sos chutney.

Wypróbuj przepis na domowy sos chutney

Przepis: Sos chutney Sos na bazie czerwonej cebuli. Rodzaj kuchni Indyjska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 jabłka

1 czerwona cebula

mały kawałek świeżego imbiru

1 mała garść żurawiny

1/2 łyżeczki czerwonego pieprzu

sól, czarny pieprz

olej kokosowy lub oliwa z oliwek do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj warzywa i owoceJabłka obierz i pokrój w kostkę. Cebulkę i żurawinę drobno posiekaj, a imbir zetrzyj na tarce. Podsmaż na patelni składnikiNa patelni zeszklij cebulkę, dodaj imbir i przyprawy. Dorzuć suszone owoce, jabłka i duś pod przykryciem przez kilka minut Przełóż sos do słoikówNastępnie przełóż do słoików i pasteryzuj tak przygotowany chutney przez ok. 15 min.

