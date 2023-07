Sprawdzony przepis na pierogi z jagodami. Tak smakują wakacje

Pierogi z jagodami można zrobić zarówno ze świeżych, jak i mrożonych owoców. Jednak my polecamy, aby korzystać z sezonu na jagody, ile się da i robić te pyszne pierogi właśnie teraz.

Jak zrobić pierogi z jagodami?

W tym przepisie ważne jest, aby po wyrobieniu ciasta, dać mu „odpocząć”. Po schłodzeniu nabierze odpowiedniej konsystencji i nie powinno się kurczyć podczas wałkowania. Warto jednak delikatnie podsypywać stolnicę mąką. Najbardziej pracochłonna część przygotowań to lepienie samych pierogów. Nie muszą być idealne, ale ważne jest, aby dobrze skleić brzegi. Inaczej nadzienie wypłynie. Z ciasta z naszego przepisu możesz przygotować także pierogi z innymi owocami, na przykład z truskawkami, borówkami czy śliwkami.

Są różne szkoły przygotowania nadzienia z jagód. My polecamy dodać do owoców 2-3 łyżki cukru, ale nie jest to konieczne. Niektórzy dodają do jagód odrobinę mąki ziemniaczanej. WAŻNE: pierogi z jagodami gotujemy tak, jak każde inne pierogi – koniecznie w lekko osolonej wodzie. Woda nie powinna mocno bulgotać.

Z czym podać pierogi z jagodami?

Tu możliwości jest naprawdę wiele. Klasyczne, babcine pierogi z jagodami, to pierożki polane śmietanką wymieszaną z cukrem. W wersji bardziej dietetycznej można dodać do jagód jogurt naturalny z odrobiną miodu. Takie pierogi świetnie też smakują z dodatkiem serka homogenizowanego i słodkich twarożków albo bitej śmietany. Można też przygotować owocowy sos, miksując śmietankę lub jogurt z owocami (np. samymi jagodami lub miksem leśnych owoców). Pierogi można przed podaniem posypać świeżymi owocami.

Przepis: Pierogi z jagodami Pomysł na domowy obiad na słodko. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g mąki pszennej

250 ml letniej wody

1 jajko

50 g masła

szczypta soli

300-400 jagód

3 łyżki cukru Sposób przygotowania Zrób ciasto na pierogiMasło rozpuść w rondelku i przestudź. Mąkę przesiej, dodaj szczyptę soli, jajko i rozpuszczone masło. Wymieszaj wszystko i wyrabiaj ciasto na jednolitą masę (w razie potrzeby lekko podsypuj mąką, ale ciasto powinno być nieco kleiste). Uformuj kulę, zawiń w folię spożywczą i odstaw do lodówki na 25-30 minut. Ulep pierogiJagody umyj i dobrze susz. Wymieszaj z cukrem. Ciasto podziel na mniejsze części i rozwałkuj cienko i wykrawaj koła za pomocą szklanki lub wykrawaczki do pierogów. Na każdy krążek nakładaj łyżeczkę jagód i dobrze zlep. Układaj pierogi na posypanym mąką stole. Ugotuj pierogiGotuj pierogi partiami w osolonym wrzątku. Kiedy wypłyną, gotuj jeszcze ok. 3-4 minut.

