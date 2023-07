Włoski ser i pieczone pomidory. Zakochacie się w tym prostym daniu

Zamiast popularnej w Polsce mozzarelli warto przychylnym okiem spojrzeć także na burratę, włoski ser, który bez problemu można dostać w marketach. – To ser, który robi się z mozzarelli i śmietany. Kiedy się go przekroi, ze środka wypływa kremowe wnętrze, które stanowi mieszankę śmietany i stracciatalli – mówi Leszek Wodnicki, który proponuje, aby podać ser w towarzystwie pieczonych pomidorów i oleju bazyliowego.

Jak zrobić olej bazyliowy?

Można kupić gotowy olej smakowy, ale pyszną oliwę bazyliową można zrobić też domowym sposobem. – W garnku z gorącą wodą umieść na pół minuty garść świeżych listków bazylii, a następnie zahartuj je w zimnej wodzie. Odsącz ręcznikami papierowymi. Umieść w naczyniu do miksowania i dodaj oliwę. Zmiksuj na gładką masę. Przelej na sitko z gazą i poczekaj, aż dokładnie ocieknie do naczynia – mówi kucharz. Taką oliwę można wykorzystywać jako dodatek także do innych dań.

Ser burrata z pomidorkami ananasowymi

Sekretem dania jest odpowiednie przygotowanie pomidorków. Kluczowym dodatkiem jest tu cukier trzcinowy, dzięki któremu nabierają wyjątkowego smaku i lekko się karmelizują. Przed przygotowaniem dania, pomidorki trzeba ostudzić. Potem wystarczy tylko dodać burratę, oliwę bazyliową, udekorować ziołami i listkami i danie, które można podać jako letnią przystawkę, jest gotowe!

Przepis: Burrata z konfitowanymi pomidorami i olejem bazyliowym Proste i zdrowe danie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 200 g sera burrata (2 serki)

500 g żółtych pomidorków ananasowych

listki tymianku

liście świeżej bazylii i nasturcji

olej bazyliowy

oliwa z oliwek

sól

pieprz

cukier trzcinowy Sposób przygotowania Przygotuj pomidory Odcedź serek Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie na wprost.pl.

