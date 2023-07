Kotlety ruskie zrobią furorę w waszym domu. To tani sposób na obiad dla całej rodziny

Pierogi można przygotować na przeróżne sposoby – zarówno „na słodko”, jak i w formie wytrawnej. Do najpopularniejszych pierogów zdecydowanie należą ruskie. Żeby jednak zrobić tę potrawę – konieczne jest wyrobienie ciasta, a później żmudne lepienie pierogów. Możecie jednak delektować się wspaniałym smakiem tego dania, przyrządzając je w znacznie prostszy i szybszy sposób.

Czym są kotlety ruskie?

Farsz do pierogów ruskich idealnie sprawdzi się jako pyszny i sycący obiad, jednak bez ciasta. Jak to możliwe? Wystarczy, że zamiast klasycznej formy przygotujecie pyszne kotlety. Wykorzystajcie farsz na pierogi ruskie, a następnie uformujcie z niego kotleciki. Przed smażeniem masę serowo-ziemniaczaną obtoczcie w bułce tartej. To danie będzie smakować i dzieciom, i dorosłym. Jest to też ciekawy pomysł na urozmaicenie obiadu. Dodatkowo zrobienie kotletów w ten sposób zajmie wam znacznie mniej czasu w porównaniu z pierogami.

Taka propozycja na obiad jest też bardzo tania. Dodatkowo kotlety ruskie możecie przyrządzić na przykład z ugotowanych ziemniaków, które zostały wam z dnia poprzedniego. Wystarczy, że przeciśniecie je przez praskę i połączycie z resztą składników.

Spróbujcie sami zrobić pyszne kotlety ruskie

Przepis: Kotlety ruskie Kotlety ruskie będą ciekawym urozmaiceniem dla fanów pierogów z tym farszem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 kg ziemniaków,

2 cebule (średniej wielkości),

500 g twarogu półtłustego (2 kostki),

2 jajka,

sól,

pieprz,

bułka tarta,

olej rzepakowy (do smażenia). Sposób przygotowania Rozdrobnienie twarogu i ziemniakówNajpierw umyjcie ziemniaki, obierzcie je i ugotujcie w posolonej wodzie. Następnie trzeba je odcedzić i pozostawić na kilka chwil, żeby odparowały. Lekko schłodzone ziemniaki przepuśćcie przez praskę lub zgniećcie tłuczkiem. Rozdrobnijcie widelcem twaróg i dodajcie do wystudzonych ziemniaków. Smażenie cebuliObierzcie cebulę i pokrójcie ją w drobną kostkę. Później delikatnie ją podsmażcie – róbcie to do momentu, aż będzie zeszklona. Następnie poczekajcie, aż odrobinę przestygnie. Wyrabianie masyKolejny krok to wyrobienie masy na kotlety ruskie. Do ziemniaków i twarogu dodajcie podsmażoną cebulę oraz jajka. Całość doprawcie solą i pieprzem. Mieszajcie wszystkie składniki do momentu, aż się połączą. Formowanie kotletówNa duży i płaski talerz wysypcie bułkę tartą. Nabierzcie masę i uformujcie ją w dłoniach w kształcie kotleta, a później obtoczcie w bułce tartej. Kotlety smażcie na rozgrzanym oleju z obu stron, aż będą zarumienione. Na koniec przełóżcie kotlety na ręcznik papierowy, żeby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu.

Jak przygotować kotlety ruskie – porady

Jeśli chcecie, żeby wasze kotlety ruskie miały wspaniałą i kremową, a przede wszystkim jednolitą konsystencję – wystarczy, że zmielicie twaróg, który dodajecie do masy. Ważne jest jednak, żeby nie używać gotowego zmielonego sera białego z wiaderka, ponieważ może okazać się zbyt rzadki. Jeśli masa na kotlety będzie za miękka – zwiększcie ilość twarogu.

Jeśli nie jesteście zwolennikami smażonych potraw – kotlety ruskie możecie przyrządzić również w piekarniku. Będą równie smaczne, jednak o wiele zdrowsze i mniej kaloryczne. W takiej sytuacji umieśćcie je w piekarniku rozgrzanym do 185 stopni Celsjusza na 10-15 minut.

Dobrym pomysłem jest też lekkie urozmaicenie klasycznych kotletów ruskich – ta metoda świetnie sprawdzi się, gdy będziecie przygotowywać potrawę po raz kolejny. Dobrze będą smakować z ulubionymi przyprawami, ale też koperkiem, odrobiną czosnku czy posiekaną natką pietruszki lub szczyptą sproszkowanej, wędzonej papryki. Kotlety możecie wzbogacić też o skwarki z boczku lub słoniny.

Z czym podawać kotlety ruskie?

Kotlety ruskie możecie podawać na przykład z sosem pieczarkowym, który będzie się świetnie komponował ze smakiem farszu. Kolejna opcja to sos koperkowy – jest to doskonała propozycja do potraw ziemniaczanych. Jeśli jesteście miłośnikami sosu tatarskiego – on również dobrze sprawdzi się w połączeniu ze smakiem tych oryginalnych kotletów.

Możecie pokusić się też o inne dodatki, na przykład podanie dania z surówką z kapusty lub marchewki. Dobrym pomysłem będzie też jedzenie ich razem z bardzo prostą w przygotowaniu surówką colesław.

Czytaj też:

Czerwona soczewica jest pożywna i pozwala schudnąć. Przygotuj z niej burgeryCzytaj też:

Cukinia faszerowana mielonym mięsem. Pyszny obiad dla całej rodziny