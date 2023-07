Lecznicza nalewka z czarnej porzeczki. Sprawdzony przepis

Wielu uważa, że to najzdrowszy specyfik spośród leczniczych nalewek owocowych. Czarne porzeczki to prawdziwe polskie super food, a ich właściwości zdrowotne są wręcz nieocenione.

Jakie właściwości ma czarna porzeczka?

Czarna porzeczka zawiera witaminy A, C, E, witaminy z grupy B, a także fosfor, wapń, magnez czy potas. Warto dodać, że czarna porzeczka bije na głowę cytrynę, jeśli chodzi o zawartość witaminy C. Wystarczy 100 g tych owoców, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na witaminę C aż w 260 procentach! Ponadto czarna porzeczka jest bogata w błonnik, flawonoidy i przeciwutleniacze (to także wspomniana witamina C). Owoce czarnej porzeczki są niezastąpioną pomocą przy wspieraniu odporności, wspomaganiu leczenia infekcji górnych dróg oddechowych, mają pozytywny wpływ pracę serca i układu krwionośnego.

Jak zrobić nalewkę z czarnej porzeczki?

Do zrobienia nalewki najlepiej wykorzystać wódkę oraz spirytus w równych proporcjach. Zasada jest wówczas taka, że najpierw owoce zalewa się wódką, a dopiero w drugiej kolejności spirytusem. Można wykorzystać do zrobienia nalewki samą wódkę, wówczas będzie po prostu dużo słabsza. Ważne, aby owoce, które wykorzystasz do zrobienia nalewki, były dobrze oczyszczone i nie były zepsute i spleśniałe. Według tego samego przepisu możesz zrobić nalewkę z czerwonej porzeczki, albo wymieszać różne rodzaje porzeczek.

Ilość cukru zależy od indywidualnych upodobań. Z 500 g cukru na kilogram owoców wyjdzie dość słodka nalewka. RADA: jeśli chcesz uzyskać bardziej wytrawną nalewkę, nie tylko zmniejsz ilość cukru, ale dodaj do nalewki liść czarnej porzeczki. Jest bogaty w cenne garbniki i nada nalewce bardziej szlachetnego smaku.

WAŻNE: nalewki nie należy podawać dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, kobietom w ciąży oraz innym osobom, które z różnych powodów nie mogą spożywać alkoholu. Według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma bezpiecznej ilości alkoholu.

Przepis: Nalewka z czarnej porzeczki Nalewka z sezonowych owoców. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 1 kg czarnej porzeczki

0,5 l wódki

0,5 l spirytusu

300-500 g cukru Sposób przygotowania Przygotuj owocePorzeczki umyj i dokładnie oczyść z ogonków. Wsyp do dużego słoja. Zalej wódką i wymieszaj, dolej spirytus i wymieszaj. Zakręć i odstaw na miesiąc. Zasyp owoce cukrem, zlej nalewkęZlej płyn z owoców do innego naczynia (powinno go być ok. 1 litra). Przeczki zasyp cukrem i odstaw. Potrząsaj słojem każdego dnia, trzymaj, aż cukier całkiem się rozpuści (może to trwać ok. tygodnia). Przecedź powstały sok i wyciśnij dobrze owoce i połącz z resztą nalewki. Odstaw na 4-6 miesięcy.

