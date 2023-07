Czekoladowe ciasto z wiśniami. Rozpustny przepis nie tylko na lato

To ciasto dla prawdziwych fanów czekolady. Dodatek wiśni sprawia, że wypiek nabiera charakteru, a owoce idealnie przełamują słodycz.

Jak zrobić czekoladowe ciasto z wiśniami?

Zrobienie ciasta nie jest trudne i jednocześnie jest to przepis z typu tych, które zawsze wychodzą. Warto jednak pamiętać o kilku rzeczach. Nie skracaj czasu potrzebnego na dobre utarcie masła z cukrem. Rób to do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści, a masa będzie jaśniutka i puszysta. Cukier biały możesz zastąpić drobnym cukrem trzcinowym. W naszym przepisie do aromatyzowania ciasta używamy ekstraktu waniliowego. Ale śmiało możesz użyć także esencji migdałowej albo dodać do ciasta skórkę otartą z pomarańczy. Przy robieniu ciasta ważny jest czas pieczenia. Nie powinien przekroczyć 50 minut, ponieważ wtedy wypiek straci swoją wilgotność i ciasto będzie zbyt suche.

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. RADA: ciasto możesz zrobić także poza sezonem, wtedy wystarczy użyć mrożonych wiśni. Trzeba je tylko wcześniej rozmrozić i odsączyć z soku.

Przepis: Czekoladowe ciasto z wiśniami Rozpustne ciasto z czekoladą i sezonowymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 12 Składniki 100 g masła

szklanka drobnego cukru

1 jajko

100 g czekolady gorzkiej

szklanka mąki pszennej

pół szklanki zmielonych migdałów

1/4 szklanki kakao

łyżeczka proszku do pieczenia

pół łyżeczki sody oczyszczonej

220 ml kefiru

ekstrakt waniliowy

350 g wiśni Sposób przygotowania Przygotuj ciastoCzekoladę rozpuść w rondelku i odstaw do wystudzenia. Masło i cukier utrzyj (najlepiej mikserem) na jasną i puszystą masę. Dodaj kolejno jajko i czekoladę i dalej ucieraj. Dodaj kefir, ekstrakt waniliowy, mąkę, proszek i sodę, kakao oraz zmielone migdały. Wszystko wymieszaj łyżką – tylko do połączenia składników. Upiecz ciastoWyłóż ciasto na blachę. Na ciasto połóż wydrylowane wiśnie. Piecz ok. 45 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza.

Jak podawać ciasto czekoladowe z wiśniami?

Ciasto z wiśniami możesz podawać od razu po upieczeniu, jeszcze ciepłe w towarzystwie lodów waniliowych, czekoladowych lub wiśniowych. Oczywiście doskonale smakuje także w klasycznej wersji, czyli po wystudzeniu. Możesz ciasto udekorować posypując je cukrem pudrem, a jeśli mało ci czekolady – użyj do dekoracji polewy czekoladowej. Ciasto będzie także dobrze smakowało w towarzystwie sosu waniliowego lub kwaśnych sosów owocowych (malinowego, wiśniowego lub pomarańczowego).

