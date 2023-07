Najprostszy przepis na babeczki z morelami. Nie potrzebujesz miksera

Soczyste, aromatycznie i słonecznie pomarańczowe morele są świetnym dodatkiem do letnich ciast i deserów. My dziś proponujemy proste babeczki, które mogą przygotować nawet dzieci. Nie jest do ich zrobienia potrzebny żaden mikser. Wystarczą dwie miski i łyżka do mieszania.

Ciasto jogurtowe na muffinki

Ciasto z tego przepisu to jedno z najprostszych ciast. Wystarczy osobno wymieszać składniki mokre i suche, a potem je połączyć. Nawet nie musi to być zrobione szczególnie starannie. Po prostu mieszaj je ze sobą przez chwilę. Takie ciasto jest lekkie, zawsze ładnie wyrasta i doskonale nadaje się na babeczki.

Ciasto z tego przepisu możesz wykorzystać na różne sposoby. Nie masz albo nie lubisz moreli? Dodaj do niego inne owoce (np. porzeczki, jagody, truskawki albo wiśnie). Do suchych składników w cieście możesz też dodać 1-2 łyżki kakao, jeśli chcesz mieć czekoladowe babeczki. Wówczas zmniejsz odpowiednio ilość mąki. Z naszego przepisu wychodzi 8-12 babeczek, w zależności od wielkości foremek.

Babeczki z morelami – jak je podawać?

Babeczki z morelami możesz zrobić na kilka sposobów. Efektownie wyglądają duże połówki moreli zatopione częściowo w cieście. Ale możesz także pokroić morele na mniejsze kawałki. Jeśli naprawdę uwielbiasz morele, zrób babeczki podwójnie morelowe i do samego ciasta na koniec wmieszaj również drobno posiekane suszone morele.

Babeczki można posypać cukrem pudrem, ozdobić polewą czekoladową lub cytrynowym lukrem. Są doskonałe na letnie wycieczki i wypady za miasto, możesz je spakować do pracy albo na podróż.

Przepis: Jogurtowe babeczki z morelami

Składniki:
szklanka mąki pszennej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 szklanki cukru

szczypta soli

1/3 szklanki oleju

1/3 szklanki jogurtu naturalnego

1 jajko

ekstrakt waniliowy

morele (5 sztuk) Sposób przygotowania Wymieszaj składnikiW oddzielnych miskach połącz składniki suche (mąka, cukier, proszek do pieczenia i sól) oraz mokre (olej, jogurt, jajko, ekstrakt waniliowy). Zrób ciastoPołącz składniki suche i mokre. Wymieszaj krótko łyżką lub widelcem – tylko do połączenia składników. Morele pokrój na ćwiartki ub połówki. Upiecz babeczkiPrzełóż ciasto do foremek na muffinki. Na każdą babeczkę połóż połówkę moreli (w całości lub pokrojoną na kawałki). Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.

