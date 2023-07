Jogurtowe ciasto z porzeczkami. Proste i szybkie

Porzeczki – zarówno czerwone, jak i czarne czy białe – są świetnym dodatkiem do letnich deserów. Są kwaśne, więc nadają słodkościom świeżości tak pożądanej w gorące dni. Do ciasta z naszego przepisu możesz wykorzystać dowolny rodzaj porzeczek, albo mieszać je razem ze sobą.

Ciasto jogurtowe – jak je zrobić?

Sekretem ciasta jest dodatek jogurtu. To dzięki niemu ciasto ładnie wyrasta, jest delikatne i wilgotne. Podczas przygotowania ciasta ważne jest dobre ubicie całych jaj z cukrem. Poświęć na to nawet ok. 5 minut, chodzi o to, aby masa była jasna, bardzo puszysta, a cukier się rozpuścił. Najprościej wykorzystać do tego mikser lub blender z końcówką do ubijania. Potem wystarczy już tylko dodać resztę składników dodaje się do masy jajecznej i krótko wymieszać. W przepisie można zastąpić olej roztopionym masłem (ważne, aby nie było gorące). Wszystkie składniki (także jajka) powinny być w temperaturze pokojowej. Ciasto piecze się ok. 40 minut – lub do suchego patyczka.

Porzeczki – oczywiście bez gałązek – wystarczy wysypać na ciasto. RADA: Jeśli chcesz, aby twoje ciasto było jeszcze bardziej wilgotne, można owoce wymieszać z kisielem. Zrób kisiel z saszetki w kubku i wymieszaj połowę z porzeczkami (drugą połowę możesz zjeść lub wyłożyć na gotowe już ciasto). Porzeczki z kisielem wykładaj na ciasto i piecz.

Jak podawać ciasto porzeczkowe?

Ciasto porzeczkowe możesz posypać cukrem pudrem albo – jeśli lubisz, jak jest bardzo słodko – polać lukrem. To ciasto świetnie smakuje podawane na ciepło z gałką zimnych lodów waniliowych lub śmietankowych.

Przepis: Ciasto jogurtowe z porzeczkami Łatwe ciasto z sezonowymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 10 Składniki 3 jajka

3/4 szklanki cukru

cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju

300 g porzeczek (bez ogonków) Sposób przygotowania Zrób masę jajecznąCałe jajka ubij z cukrem na jasną i puszystą masę (najlepiej wykorzystać do tego mikser). Dodaj cukier waniliowy. Wymieszaj składnikiMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Upiecz ciastoCiasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu wysyp porzeczki. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.

