Brioche con gelato, czyli lodowa kanapka, którą uwielbiają Włosi. Przepis

Klasyczny przepis na Brioche tuppo con gelato pochodzi z Sycylii. Nazwa brioszek, czyli drożdżowych bułeczek, pochodzi od ich kształtu, który nawiązuje do tradycyjnego niskiego koka, który kiedyś nosiły Sycylijki i który w regionalnym dialekcie nazywa się „tuppo”. A lody to po włosku „gelato”. Jeśli nie jedliście jeszcze lodowych kanapek, to koniecznie spróbujcie je przygotować. Lody, zamiast w wafelku podajemy w drożdżowej, pachnącej masłem bułeczce. Do nadziania bułeczek najlepiej pasują pistacjowe, tradycyjne śmietankowe i czekoladowe lody. Oryginalny smak mają też brioszki nadziane lodami o smaku słony karmel. Ale oczywiście każdy może wybrać swoje ulubione smaki, albo nadziać je domowymi lodami.

Jak przygotować i podać brioche con gelato?

Przygotowanie drożdżowych bułeczek z lodami nie jest trudne. Brioszki, które upieczesz według tego przepisu, są bardzo miękkie. Można je przechowywać przez kilka dni w woreczku, żeby nie zrobiły się twarde, albo je zamrozić. Podając deser przekrój brioszki na pół, dodaj 2-3 gałki lodów do każdej bułeczki. Można też udekorować bułeczki posiekanymi świeżymi lub suszonymi owocami, orzechami lub czekoladą. Stanowią pyszną letnią przekąskę, idealną dla dorosłych i dzieci. Smakują wyśmienicie.

Przepis: Brioche con gelato Przepis na drożdżowe brioszki, które można nadziać lodami. To doskonała letnia przekąska. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 2 godz. 20 min. Liczba porcji 15 Składniki 500 g mąki

15 g świeżych drożdży piwnych

3 duże jajka

180 g miękkiego masła

80 g świeżego pełnego mleka

80 g cukru

1 i pół łyżki miodu akacjowego lub z dzikich kwiatów (około 18 gramów)

1 łyżka esencji waniliowej lub laska wanilii (ewentualnie 1 saszetka waniliny)

skórka otarta z 2 pomarańczy

skórka otarta z 1 cytryny

8 g soli Sposób przygotowania Przygotuj drożdżeDo miski wlej ciepłe mleko i rozdrobnij drożdże piwne. Mieszaj, aby całkowicie się rozpuściły. Dodaj kolejne składnikiDodaj skórkę otartą z połowy cytryny, saszetkę waniliny, cukier, olej z nasion i jajko. Przygotuj ciastoDo pozostałych składników stopniowo zaczynamy dodawać mąkę, cały czas miksując. W pewnym momencie ciasto stanie się bardziej zwarte: przełóżmy je na stolnicę, dalej energicznie zagniatając rękami i dodając mąkę. Kiedy ciasto jest elastyczne i nie klei się już do rąk, jest gotowe. Odstaw ciasto do wyrośnięciaPrzełóż ciasto do czystej miski, wykonaj na nim nacięcie krzyżowe i przykryj miskę folią. Odstaw w ciepłe miejsce na około 2 godziny, aż do podwojenia objętości. Uformuj ciasto i podziel na kawałkiNależy uformować ciasto w podłużnym kształcie i podzielić na kawałki po 70 g każdy. Otrzymamy ok. 15 kawałków. Połóż bułeczki na blachęBułeczki kładziemy na blachę wyłożoną pergaminem i zostawmy jeszcze na 20 minut. Upiecz w piekarnikuWstawiamy bułeczki do piekarnika na 15-20 minut w temperaturze 180°C. Posmaruj brioszki wodąGdy brioszki wyjdą z piekarnika, posmaruj je wodą, gdy są jeszcze gorące. Pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.

Przepis: Domowe lody z truskawek Domowe lody truskawkowe Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki pół kilograma truskawek

szklanka śmietanki 30 %

1 opakowanie serka mascarpone

odrobina cukru Sposób przygotowania Blendowanie truskawekNajpierw zblendujcie truskawki z cukrem i włóżcie do zamrażalnika na około 3-4 godziny. Ubijanie śmietany z mascarponeNastępnie ubijcie śmietanę, stopniowo dodając do niej serek mascarpone. Połączenie wszystkich składnikówPołączcie ze sobą mus truskawkowy i masę (gdy już będzie gęsta i napowietrzona). Mrożenie lodówCałość ponownie włóżcie do zamrażarki, najlepiej na całą noc.

