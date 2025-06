Matcha działa na twoje ciało szybciej, niż myślisz. Dietetyk zdradza, co się dzieje po jej wypiciu

Matcha to sproszkowana zielona herbata, która powstaje na bazie młodych liści krzewów herbacianych, które są zacieniane specjalnymi matami na trzy lub cztery tygodnie przed zbiorami. Ograniczenie dostępu rośliny do światła słonecznego sprawia, że ta wytwarza więcej chlorofilu oraz innych związków. To właśnie one nadają napojowi jego charakterystyczny smak oraz intensywnie zielony kolor. Wpływają także na właściwości zdrowotne matchy. Zwrócił na to uwagę dietetyk dr Bartek Kulczyński. W jednym z nagrań wskazał jak dokładnie japońska zielona herbata działa na organizm. Jego spostrzeżenia mogą cię zaskoczyć.

Co matcha robi z organizmem?

Związki zawarte w matchy wspomagają pracę układu krążenia. Obniżają ciśnienie rozkurczowe i skurczowe krwi. Przywracają równowagę między poziomem „złego” (LDL) i „dobrego” cholesterolu (HDL). W efekcie zmniejszają ryzyko powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych i chronią przed miażdżycą. Redukują prawdopodobieństwo rozwoju udaru mózgu o 32 procent i zawału serca o 21 procent.

Dodatkowo należy wiedzieć, że omawiany produkt to skarbnica związków o działaniu przeciwutleniającym. W efekcie, jak udowodnili badacze, regularne spożywanie zielonej herbaty, zapobiega utlenianiu się cholesterolu LDL. Mam tu na myśli to, że związki w niej obecne chronią cholesterol krążący w naszej krwi przed szkodliwymi modyfikacjami. Jest to bardzo istotne, ponieważ to właśnie taki zmieniony, utleniony cholesterol jest miażdżycorodny – wyjaśnia dr Bartek Kulczyński.

Matcha poprawia również zdrowie wątroby. Osoby, które włączają ją do codziennego jadłospisu rzadziej zmagają się z chorobami tego narządu. Ponadto wykazują się większą sprawnością umysłu. Łatwiej im skoncentrować się na realizowanych zadaniach i przyswoić nowe informacje. Lepiej radzą sobie ze stresem. Mają więcej energii. Badacze dowiedli, że spożywanie sproszkowanej zielonej herbaty pozwala spowolnić proces słabnięcia funkcji poznawczych wraz z wiekiem i złagodzić objawy towarzyszące depresji.

Jak jeszcze matcha wpływa na organizm?

Matcha wykazuje wysoki potencjał antynowotworowy. Składniki w niej zawarte mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce raka piersi, jajników, żołądka, przełyku czy płuc. Napój wzmacnia też mechanizmy obronne organizmu w walce z infekcjami oraz szkodliwymi drobnoustrojami.

Badanie z 2021 roku dowiodło, że dostarczanie katechin obecnych w herbacie matcha wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych aż o 37 procent. W innej zaś publikacji możemy przeczytać, że spożywanie wspomnianych związków pomaga skrócić czas trwania oraz nasilenie [...] infekcji w okresie osłabionej odporności – zauważa dr Bartek Kulczyński.

Warto też podkreślić, że matcha obfituje w antyoksydanty. Zawiera między innymi galusan epigallokatechiny. Dzięki temu zwalcza wolne rodniki i zapobiega powstawaniu stresu oksydacyjnego, co zostało potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniami. Opóźnia też procesy starzenia.

Ile matchy spożywać, by poprawić zdrowie?

Jak wskazuje dr Bartek Kulczyński spożywanie już 3 gramów matchy dziennie przynosi pozytywne efekty. Najczęściej włącza się ją do jadłospisu w postaci naparu. Jednak japońska zielona herbata doskonale sprawdzi się też jako składnik ciast, placuszków czy innych deserów, a także potraw wytrawnych, na przykład omletów.

