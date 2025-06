Gotujesz warzywa? Niektóre zyskują moc dopiero po obróbce. Sprawdź, które to

Spora część osób wychodzi z założenia, że najzdrowsze warzywa to te, które spożywamy w surowej, nieprzetworzonej formie. To prawda, jednak od przywołanej reguły są pewne wyjątki. Zwraca na nie uwagę doktor dietetyki Hanna Stolińska. W jednym z najnowszych postów opublikowanych w mediach społecznościowych zamieściła listę warzyw, które lepiej ugotować przed zjedzeniem. Sprawdź, co dzięki temu zyskasz.

Jakie warzywa są zdrowsze po ugotowaniu?

Na liście stworzonej przez dietetyczkę znalazł się szpinak. To cenne źródło wielu makro- i mikroelementów. zawiera między innymi sód, potas, fosfor, kwas foliowy, żelazo, cynk, magnez i wapń. Poddanie warzywa obróbce cieplnej sprawia, że cztery ostatnie z przywołanych składników stają się lepiej dostępne dla organizmu. Gotowanie świetnie wpływa również na marchewki. Zyskują dzięki niemu więcej beta-karotenu. Ten karotenoid odgrywał bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. o spożyciu zostaje przekształcony w witaminę A, która wpływa pozytywnie na wzrok. poprawia widzenie i chroni tkanki przed szkodliwymi skutkami stresu oksydacyjnego. Zwalcza nadmiar wolnych rodników odpowiedzialnych między innymi za przyspieszenie procesów starzenia, wywoływanie stanów zapalnych, osłabienie odporności i rozwój różnego rodzaju chorób, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym.

Poddane obróbce termicznej szparagi stają się natomiast mniej włókniste. W rezultacie są znacznie smaczniejsze. Co więcej, gotowanie sprawia, że organizm może lepiej przyswoić obecne w nich związki. Chodzi między innymi o witaminy (C, E, A itd.).

Jakie jeszcze produkty warto ugotować przed spożyciem?

Doktor Hanna Stolińska radzi, by przed spożyciem gotować też pomidory. Wiele osób zalicza je w poczet warzyw, ale z botanicznego punktu widzenia te produkty są owocami. Obróbka termiczna „podbija” poziom zawartego w nich likopenu, jedno z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który myśli tak jak dowodzą przeprowadzone badania – odgrywa niezwykle istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych. Zdaniem specjalistki warto poddawać obróbce termicznej również grzyby.

Gotowanie pomaga pozbyć się [zawartej w nich – przyp. red] agarytyny (potencjalny czynnik rakotwórczy) i uwalnia ergotioneinę – silny przeciwutleniacz – podkreśla ekspertka.

