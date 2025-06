Jedz te liście i sprawdź, jak zmieniają ciało i nastrój. Badania to potwierdzają

Wiele osób nie przepada za szpinakiem, ponieważ kojarzy się im z mdłą, zieloną „papką”, którą serwowano w przedszkolu. Ten stereotyp sprawia, że szpinak bywa omijany szerokim łukiem. Tymczasem warto dać mu drugą szansę — to warzywo pełne wartości odżywczych, bogate między innymi w żelazo, witaminę K, kwas foliowy. Odpowiednio przygotowany, może być pysznym dodatkiem do makaronów, smoothie, tart czy sałatek. Do tego naprawdę z łatwością można go wkomponować w swoją codzienną dietę, sprawiając, że stanie się ona znacznie zdrowsza.

Jedzenie szpinaku wpływa pozytywnie na nastrój

Szpinak to nie tylko zdrowe warzywo, ale także naturalny sprzymierzeniec w walce o lepszy nastrój. Badania naukowe wskazują, że regularne spożywanie szpinaku może wspierać walkę z depresją i stresem. Na przykład, badanie przeprowadzone na myszach w 2018 roku w Korei wykazało, że ekstrakty ze szpinaku zmniejszyły poziom kortykosteronu (hormonu stresu) we krwi oraz poprawiły poziomy glutaminianu i glutaminy w mózgu, co sugeruje działanie przeciwdepresyjne i przeciwstresowe.

Dodatkowo, szpinak jest bogaty w składniki odżywcze, takie jak witaminy B6, C, K, kwas foliowy oraz magnez, które odgrywają kluczową rolę w produkcji neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, związanych z regulacją nastroju. Spożywanie szpinaku może więc wspierać równowagę chemiczną w mózgu, co z kolei przekłada się na poprawę samopoczucia.

Jakie jeszcze właściwości ma szpinak?

Szpinak to nie tylko pyszne i wszechstronne warzywo, ale przede wszystkim skarbnica zdrowia. Zawiera mnóstwo cennych składników odżywczych, które wspierają układ odpornościowy, poprawiają zdrowie serca, wpływają na prawidłową krzepliwość krwi oraz wzmacniają kości. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów pomaga w walce z wolnymi rodnikami, przez co spowalnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko wielu chorób przewlekłych. Szpinak jest także bogaty w błonnik pokarmowy, co wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Do tego jest on niskokaloryczny – w 100 gramach świeżego szpinaku jest tylko jest tylko 23 kcal.

Co pysznego przygotować ze szpinaku?

Ze szpinaku można przygotować wiele pysznych i zdrowych dań. Świetnie sprawdza się jako dodatek do makaronów – na przykład w połączeniu z czosnkiem, serem feta i suszonymi pomidorami. Możesz przyrządzić więc pyszny makaron ze szpinakiem lub pokusić się o zrobienie delikatnego ciasta przekładanego farszem ze szpinakiem. Można z niego zrobić także kremową zupę szpinakową lub dodać do naleśników z serem. Świeży szpinak to też doskonały składnik sałatek, a w formie duszonej świetnie komponuje się z jajkiem sadzonym i ziemniakami. Szpinak można także wrzucić do koktajli – doskonale komponuje się z bananem jabłkiem.

