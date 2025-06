Do makaronu dodaję tylko 3 składniki i mam błyskawiczny obiad. To przepis włoskiego szefa kuchni

Szybkie obiady to prawdziwe wybawienie, gdy brakuje nam czasu na długie gotowanie. Dzięki nim możemy zjeść ciepły, pełnowartościowy posiłek, nawet wtedy, gdy mamy dużo spraw na głowie. To świetna alternatywa dla „zapychania” się kanapkami czy sięgania po niezdrowe „gotowce” ze sklepu. Nawet w najbardziej zabiegany dzień da się zjeść coś pożywnego, a do tego zrobionego samodzielnie w domu i na dodatek bardzo taniego.

Szybki makaron z trzema składnikami

Makaron z pieczarkami i śmietaną to idealny pomysł na błyskawiczny obiad, gdy nie mamy czasu ani ochoty na długie stanie w kuchni. Przygotowuje się go dosłownie w ciągu paru chwil, a do tego jest smaczny i sycący. Co najlepsze – większość osób ma wszystkie potrzebne składniki pod ręką: makaron, pieczarki, cebulę i śmietanę. Dzięki temu nie trzeba nawet wychodzić do sklepu po zakupy.

Przepis: Makaron z pieczarkami Ten makaron jest ekstremalnie prosty do zrobienia, a smakuje naprawdę wybornie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 216 w każdej porcji Składniki 200–300 g pieczarek

2 małe cebule

3 łyżki gęstej śmietany 18%

200 g makaronu Sposób przygotowania Gotowanie makaronuMakaron ugotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przygotowywanie składnikówPieczarki umyj i pokrój w plasterki. Cebule obierz i drobno posiekaj. Podsmażanie cebuli i pieczarekPokrojone pieczarki smaż przez kilka minut, aż zmiękną i odparują wodę. Dodaj 2 łyżki masła po chwili. Dorzuć posiekaną cebulę i smaż na średnim ogniu, aż się zeszkli. Wlej śmietanę, dopraw solą i pieprzem do smaku. Gotuj na małym ogniu przez kilka minut, aż sos lekko zgęstnieje. Łączenie makaronu z sosemDodaj ugotowany makaron do sosu i dokładnie wymieszaj.

Jak zrobić makaron ze śmietaną i pieczarkami – wskazówki

Aby makaron ze śmietaną i pieczarkami wyszedł naprawdę pyszny, warto zadbać o kilka szczegółów. Pieczarki najlepiej podsmażyć na suchej, dobrze rozgrzanej patelni – wtedy odparują wodę i zyskają głębszy smak. Dopiero potem dodajemy odrobinę masła i posiekaną cebulę, którą należy zeszklić, a nie przypalić – trzeba więc być bardzo czujnym. Śmietanę warto dodać dopiero na koniec, najlepiej 18% lub 30%, i nie gotować jej zbyt długo, żeby sos pozostał kremowy. Należy też doprawić go pieprzem i solą, ale dobrze jest również dodać szczyptę gałki muszkatołowej – wtedy zyska naprawdę wyjątkowy aromat. Na koniec można dodać odrobinę startego parmezanu lub natki pietruszki, żeby jeszcze bardziej podkręcić smak. Dzięki temu danie będzie się też apetyczniej prezentować.

Inne pomysły na ekspresowy makaron

Ekspresowy makaron można przygotować na wiele prostych i szybkich sposobów. Świetną opcją jest makaron z czosnkiem, oliwą i chili – wystarczy kilka minut i gotowe, a smak jest bardzo aromatyczny. Równie szybki będzie makaron z tuńczykiem i pomidorami z puszki – wszystko wrzuca się na patelnię i miesza z ugotowanym makaronem. Inny prosty pomysł to makaron z serkiem śmietankowym i świeżym szpinakiem – składniki szybko się łączą w kremowy sos. Całość warto doprawić czosnkiem. Można też zrobić wersję z pesto, które wystarczy wymieszać z gorącym makaronem. Możesz też postawić na klasykę i zrobić prosty makaron z sosem pomidorowym.

