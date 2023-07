Sałatka z ryżem. Przepis na pożywny posiłek, łatwy do przygotowania

Sałatki z ryżu i odpowiednich dodatków stanowią sycący i pełnowartościowy posiłek idealny na lunch czy kolację. Do takiej sałatki możemy wykorzystać ryż, który został nam z obiadu lub specjalnie go ugotować. Najlepszy będzie ryż długoziarnisty, gdyż jest sypki po ugotowaniu. Składnik ten jest bardzo dobrą bazą do sałatek, bo jest lekkostrawny, dzięki zawartości węglowodanów dostarcza energii oraz nie zawiera glutenu, co jest ważne dla osób z jego nietolerancją. Warto przyrządzić sałatkę według naszego przepisu.

Przepis: Idealna sałatka z ryżem Pożywne danie, łatwe do przygotowania. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 17 min. Liczba porcji 5 Składniki szklanka ugotowanego ryżu długoziarnistego

puszka dobrego tuńczyka w oleju (ok. 150 g)

garść ugotowanej zielonej fasolki szparagowej

4 jajka ugotowane na twardo

kilka pomidorków koktajlowych

10 czarnych oliwek

1 roztarty ząbek czosnku

1 łyżeczka musztardy

sok z połowy cytryny

6 łyżek oliwy z oliwek

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj winegretDo miski dodaj przeciśnięty ząbek czosnku, szczyptę soli, sok z połowy cytryny, łyżeczkę musztardy i dodając powoli oliwę, przygotuj aksamitny winegret. Pokrój składnikiUgotowaną fasolkę szparagową pokrój w kawałki, a jajka w kostkę. Pomidorki koktajlowe umyj i przekrój na pół. Przygotuj sałatkęDo miski z winegretem wrzuć ugotowany ryż, pozostałe pokrojone składniki, oliwki i rozdrobnionego tuńczyka. Delikatnie wszystko wymieszaj i dopraw do smaku solą i pieprzem. Włóż do lodówki na co najmniej pół godziny, aby składniki się przegryzły. Podaj daniePodawaj danie schłodzone na lekki lunch lub kolację.

Dlaczego warto jeść sałatkę z ryżem i warzywami?

Taka sałatka jest doskonałym źródłem białka, bo zawiera go tuńczyk (100 g tej ryby to ok. 30 g białka) jajka oraz ryż, tak więc jest to dobra propozycja dla osób, które dbają o zapewnienie sobie w diecie odpowiedniej ilości białka, które jest niezbędne dla dobrego działania mięśni. Osoby po 40. roku życia muszą szczególnie zwracać uwagę, aby ich dieta zawierała pełnowartościowe białko, bo jest to jeden z warunków zachowania jak najdłużej zdrowej postawy i muskulatury.

Błonnik pokarmowy, zawarty z kolei w fasolce szparagowej, pomidorach i oliwkach wspomaga właściwą pracę przewodu pokarmowego i rozwój odpowiedniej mikroflory jelitowej, co z kolei pomaga zachować właściwą wagę. Sałatka ta będzie też źródłem cennych substancji roślinnych zwalczających wolne rodniki, które wykazują działanie przeciwzapalne, antynowotworowe i wzmacniające odporność. Do takich substancji należy zawarty w pomidorach likopen, oleokantal zawarty w oliwkach i oliwie jak też wspomagająca wzrok luteina, którą znajdziemy w jajkach. Dodatkowo zawarte w oliwie z oliwek kwasy mega-3 mają pozytywny wpływ na cały nasz organizm, stymulując go do optymalnego działania.

